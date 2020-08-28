فيروس كورونا يتوحش في فرنسا.. وبريطانيا تسجل أعلى إصابات منذ يونيو

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى في بريطانيا منذ حصيلة يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي، وأوضحت السلطات أن 12 شخصا آخر توفوا خلال 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالعدوى.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بالمملكة المتحدة إلى 41 ألفًا و477 شخصًا، حتى الآن.

فرنسا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، تسجيل 6 آلاف و111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام، وثاني أكبر زيادة

يومية على الإطلاق، منذ مايو/أيار الماضي، غير أن عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في أقسام الإنعاش بقي مستقرا، بحسب بيانات صدرت الخميس عن السلطات الصحية.

وهذا هو أعلى رقم منذ بدء إجراء الفحوص لكشف الإصابات على نطاق واسع، وتخطى عتبة أربعة آلاف إصابة عدة مرات في الأيام الأخيرة.

ويسجل تزايد الإصابات المكتشفة بواسطة الفحوص بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحوص يوميًا.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات الخميس 4 آلاف و535 شخصًا، بينهم 381 في أقسام الإنعاش، وكان عدد المرضى في المستشفيات -أمس الأربعاء- 4 آلاف و600 مريض، بينهم 410 في أقسام الإنعاش.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية لفحوص كشف الإصابات في فرنسا بين 18 و24 أغسطس/آب 3,8 في المئة، مقابل 3,6 في المئة بين 15 و21 أغسطس.

وفي مواجهة معاودة تفشي الوباء، فرضت فرنسا وضع الكمامات إلزاميا، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في جميع أنحاء باريس وضاحيتها المباشرة، ومدن مثل مرسيليا وتولون، وأكدت الحكومة عزمها على "بذل كل ما بوسعها" لتفادي فرض "حجر منزلي معمم" سيقوض الاقتصاد.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا وصل إلى 259 ألفًا و698 .

وزاد عدد الوفيات بواقع 32 مقارنة بالثلاثاء الماضي؛ ليصل إلى 30 ألفًا و576 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات، أمس الأربعاء، لم يكن متاحًا بسبب مشكلة فنية.

إسبانيا تسجل 3781 إصابة جديدة

وقال منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن السلطات سجلت 3 آلاف و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في ارتفاع طفيف مقارنة مع 3 آلاف و594 حالة، أمس، ولم يذكر العدد الإجمالي للإصابات.

وسجلت إسبانيا 419 ألفًا و849 حالة إصابة في المجمل، حتى أمس الأربعاء، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوربا.

وقال المسؤول الإسباني إن 132 شخصًا توفوا بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد 24 مليونًا و537 ألفًا و679 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 833 ألفًا و216 مصابًا، بينما تعافى 17 مليونًا وألفان و535 حالة، حتى اللحظة.