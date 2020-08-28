البث الحي
سياسة

فيروس كورونا يتوحش في فرنسا.. وبريطانيا تسجل أعلى إصابات منذ يونيو

انخفضت الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين أصيبوا بحالات متوسطة أو حادة بنحو 50% في المتوسط لكل مليلتر
انخفضت الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين أصيبوا بحالات متوسطة أو حادة بنحو 50% في المتوسط لكل مليلتر
27/8/2020

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى في بريطانيا  منذ حصيلة يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي، وأوضحت السلطات أن 12 شخصا آخر توفوا خلال 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالعدوى.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بالمملكة المتحدة إلى 41 ألفًا و477 شخصًا، حتى الآن.

فرنسا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، تسجيل 6 آلاف و111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام، وثاني أكبر زيادة 
يومية على الإطلاق، منذ مايو/أيار الماضي، غير أن عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في أقسام الإنعاش بقي مستقرا، بحسب بيانات صدرت الخميس عن السلطات الصحية.

وهذا هو أعلى رقم منذ بدء إجراء الفحوص لكشف الإصابات على نطاق واسع، وتخطى عتبة أربعة آلاف إصابة عدة مرات في الأيام الأخيرة.

ويسجل تزايد الإصابات المكتشفة بواسطة الفحوص بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحوص يوميًا.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات الخميس 4 آلاف و535 شخصًا، بينهم 381 في أقسام الإنعاش، وكان عدد المرضى في المستشفيات -أمس الأربعاء- 4 آلاف و600 مريض، بينهم 410 في أقسام الإنعاش.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية لفحوص كشف الإصابات في فرنسا بين 18 و24 أغسطس/آب 3,8 في المئة، مقابل 3,6 في المئة بين 15 و21 أغسطس.

وفي مواجهة معاودة تفشي الوباء، فرضت فرنسا وضع الكمامات إلزاميا، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في جميع أنحاء باريس وضاحيتها المباشرة، ومدن مثل مرسيليا وتولون، وأكدت الحكومة عزمها على "بذل كل ما بوسعها" لتفادي فرض "حجر منزلي معمم" سيقوض الاقتصاد.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا وصل إلى 259 ألفًا و698  .

وزاد عدد الوفيات بواقع 32 مقارنة بالثلاثاء الماضي؛ ليصل إلى 30 ألفًا و576 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات، أمس الأربعاء، لم يكن متاحًا بسبب مشكلة فنية.

إسبانيا تسجل 3781 إصابة جديدة

وقال منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن السلطات سجلت 3 آلاف و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في ارتفاع طفيف مقارنة مع 3 آلاف و594 حالة، أمس، ولم يذكر العدد الإجمالي للإصابات. 

وسجلت إسبانيا 419 ألفًا و849 حالة إصابة في المجمل، حتى أمس الأربعاء، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوربا.

وقال المسؤول الإسباني إن 132 شخصًا توفوا بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية.     

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد 24 مليونًا و537 ألفًا و679 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 833 ألفًا و216 مصابًا، بينما تعافى 17 مليونًا وألفان و535 حالة، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)