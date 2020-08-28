غزة.. أول جمعة في ظل حظر التجوال بسبب فيروس كورونا

وأفاد مراسل الأناضول، بأن شوارع محافظات غزة خلت منذ ساعات الصباح، إلّا من بعض المواطنين الذين خرجوا لتلبية احتياجاتهم الطارئة، إضافة لعناصر الشرطة، المنتشرين في الأحياء والتجمعات السكانية.

صور.. اليوم الرابع من استمرار سريان حظر التجول في محافظات قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. المكتب الإعلامي

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الجمعة 28 أغسطس 2020#غزة #فلسطين #كورونا #جمعه_مباركه pic.twitter.com/ZtBPmYgfYX — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) August 28, 2020

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم إن الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل تنفيذ حظر التجوال لليوم الرابع على التوالي".

وأشار إلى أن وزارته عزلت محافظات القطاع الخمس عن بعضها ومنعت التنقل بينها، كما قسمت كل محافظة إلى مربعات وأحياء وفصلتها عن بعضها، ضمن إجراءات الحد من تفشي الوباء.

وحسب شهود عيان، فإن عملية العزل تمت من خلال وضع السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، في الشوارع ومتفرقات الطرق الرئيسية، إلى جانب حواجز لأجهزة الأمن.

وحددت البلديات في قطاع غزة، نقاط بيع خاصة لكل حي ومخيم سكني، يتزود الأهالي عبرها بالخضراوات واللحوم والمواد الغذائية اللازمة لهم.

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إغلاق المساجد

وواصلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إغلاق المساجد لليوم الرابع، وبثت خطبة الجمعة عبر محطات التلفزة المحلية ومكبرات الصوت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، أن إجمالي الإصابات في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي، بلغ 192، منها 3 وفيات، و72 حالة تعاف.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين من الخارج، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع تمديد حظر التجوال لمدة 72 ساعة أخرى، كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

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إصابات ووفيات

من جانبها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن المتوفيين مواطن يبلغ من العمر 29 عاما من مخيم قلنديا في القدس وآخر عمره 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس.

وأوضحت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 286 حالة تلتها القدس بإجمالي 199 إصابة.

وبالنسبة لقطاع غزة أوضحت الكيلة في بيانها أن قطاع غزة سجل خلال اليومين الماضيين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك 40 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس/آذار بلغ 28021 إصابة تعافى منها 18983 فيما بلغت حالات الوفاة 160 حالة.