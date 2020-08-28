البث الحي
سياسة

صور مؤثرة.. مغسلة سيارات يديرها أطفال باليمن

اضطر هؤلاء الأطفال اليمنيين لغسيل السيارات من أجل إعالة أسرتهم
اضطر هؤلاء الأطفال اليمنيين لغسيل السيارات من أجل إعالة أسرتهم
28/8/2020

ووفقا لأحد المدونين فإن أحد الأسر اليمنية فقدت عائلها في الحرب، وحتى لا يجوع الأطفال وأمهم، اضطر الأبناء (محمد، ومختار، وبندر) للعمل بغسيل السيارات، فدبروا قيمة موتور وتانك للماء وأسموا مشروعهم "سرويس السنافر لغسيل السيارات".

وتأسف مدونون على ما وصل إليه حال أطفال اليمن وقالوا إنهم بدلا من أن يفكروا في السنة الدراسية الجديدة فكروا في تنفيذ مشروع صغير يساعدهم على توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم، وطالبوا أهل صنعاء بدعم هؤلاء الأطفال ومشروعهم.

وقال آخرون إن كثيرا من أطفال اليمن محرومون من استكمال تعليمهم ومن الاستمتاع بطفولتهم، ومضطرون إلى تحمل أعباء إعالة أسرهم.

وانتقدوا من يطالبون بدعم المشروع مؤكدين أنه لا يجوز تشجيع عمالة الأطفال، بل يجب توفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة كي لا يضطر صغارهم للعمل.

ويعاني ملايين اليمنيين من ظروف معيشية صعبة في ظل حرب ممتدة منذ أكثر من ست سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي مارس/آذار الماضي، أكلمت الحرب اليمنية سنتها السادسة، وسط عبء عالمي جديد خلفه وباء كورونا.

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّبت في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)