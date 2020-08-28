شاهد: مقاتلات تركية تعترض طائرات إف-16 يونانية شرق المتوسط

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت أمس الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز "إف 16" من جزيرة كريت وتوجهها إلى إدارة قبرص "الرومية" (اليونانية).

وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز "إف- 16" اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق لأنقرة أن أعلنت فيها إخطار "نافتكس".

وأضافت الوزارة: "علمنا أن الطائرات تابعة لليونان، وجرى إبعادها عن المنطقة".

وشددت على أن "القوات البحرية والجوية التركية، تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقها ومصالحها شرقي البحر المتوسط".

كما أرفقت وزارة الدفاع، مقطعا مصورًا لاعتراض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.

وأطلقت تركيا إخطارا للبحارة "نافتكس"، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، في 16 من أغسطس/ آب الحالي، يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأفاد مراسل الأناضول، أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 أغسطس حتى 15 من سبتمبر/ أيلول، بحسب إشعار "نافتكس".

وقالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إنها ستجري مناورات بحرية شرقي البحر الأبيض المتوسط، تتضمن التدريب على إطلاق النار في الأول والثاني من الشهر المقبل، في حين عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه من التصعيد في المنطقة، ودعا أنقرة وأثينا للحوار.

وحددت قيادة القوات البحرية في أنقرة في نشرة ملاحية إحداثيات منطقة المناورات في البحر، طالبة من جميع السفن الابتعاد عن منطقة المناورات لضمان سلامتها.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الخميس أن منطقة المناورات تقع جنوب مدينة إسكندرون في محافظة هاتاي (جنوبي تركيا)، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بأية خطوة تحرمها من حقوقها في المنطقة.

وأكد أكار في تصريحات صحفية أنه لا يمكن القبول بمنطق اليونان القائل إن لهم الحق في كل شيء، وإقصاء حقوق تركيا.

وفي تعليقه على دعم باريس وأبو ظبي لأثينا، قال إن اليونان نفسها واثقة من أنها لن تصل إلى نتيجة من خلال الاستعانة بفرنسا والإمارات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان تلحق الضرر بالطرفين، وأن مصر هي الخاسر الأكبر منها.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية أعلنت بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا وإيطاليا وقبرص شرقي البحر المتوسط، اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

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