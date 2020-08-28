بي بي سي: الإمارات متورطة في قتل 26 طالبا عسكريا في ليبيا

ووقعت الضربة في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما استهدفت نحو 50 طالبا غير مسلح يجرون تدريبات روتينية في الأكاديمية العسكرية بطرابلس.

وقالت بي بي سي إن الضربة وقعت حينما كانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحاصر طرابلس، لكن الأخيرة نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

ووجد التحقيق الذي أجراه قسم بي بي سي أفريقيا ووثائقيات بي بي سي عربي، أدلة على استهداف الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم "بلو أرو7" (السهم الأزرق)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى "وينغ لوونغ 2".

كما وجد التحقيق أدلة على أنه وقت الضربة كانت طائرات وينغ لوونغ 2 تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة، هي قاعدة الخادم، وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك.

ووصلت بي بي سي أيضًا إلى سجل أسلحة يبين أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لوونغ 2 و350 صاروخًا من نوع "السهم الأزرق 7" عام 2017.

وبالنظر إلى صور الشظايا التي خلفتها الضربة على ساحة الأكاديمية خلصت بي بي سي إلى أنها تطابق مكونات صاروخ السهم الأزرق 7.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن تحليلاتها وجدت أن طائرة واحدة فقط، تعمل فوق طرابلس في يناير 2020، كانت قادرة على إطلاق ذلك الصاروخ؛ هي الطائرة المسيرة "وينغ لوونغ 2".

والعام الماضي، وجدت الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، والذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغ لوونغ وصواريخ السهم الأزرق 7 إلى البلاد.