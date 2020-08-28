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سياسة

بناء على "رؤيا".. رئيس دولة يخصص يوما وطنيا للصلاة من أجل مواجهة كورونا

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني
28/8/2020

فقد أعلن موسفيني يوم 29 أغسطس آب  "يوم الصلاة الوطني" ضد وباء فيروس كورونا، واعتبار اليوم إجازة رسمية في أوغندا وذلك بناء على "رؤيا".

وقال الرئيس الأوغندي، عبر حسابه في تويتر "جاءني أحد الأوغنديين وأخبرني أن الله قد أخبره في رؤيا أنه يجب أن أقوم بتنظيم صلوات وطنية منظمة علميًا حتى ينقذنا الله من كوفيد 19".

وأضاف " لذلك، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس أوغندا (…) أعلن يوم 29 أغسطس 2020 يومًا للصلاة الوطنية وعطلة عامة. ابقوا في منازلكم وصلوا".

وأثارت تغريدات الرئيس الأوغندي موجة من السخرية على تويتر.
ورغم سخرية التغريدات إلا أن قرار الرئيس الأوغندي قد نال إعجاب عدد من المغردين الأوغنديين لكونه أضاف أجازة رسمية جديدة ضمن الأجازات الرسمية في البلاد.

بل وطالب بعضهم بتمديد اليوم الوطني للصلاة، لمدة 3 أيام بدلا من يوم واحد لأن يوما واحدا لا يكفي للصلاة على بحسب ما قالوا.

ترك السلطة بعد 34 عاما

لكن بعض المغردين تساءلوا بصورة ساخرة عن إن كانت الرؤيا قد ذكرت بأن على الرئيس الأوغندي ترك السلطة بعد 34 عاما من الحكم منذ توليه رئاسة أوغندا.

ووصف آخرون قرار وتغريدات الرئيس الأوغندي، بأنها تشبه ما فعله كل من رئيسي تنزانيا ومدغشقر في مواجهة فيروس كورونا عبر الصلوات والتداوي بالأعشاب.
وقال حساب كيفن موهانجي أيجوكا "ولماذا لا تستمع إلى العديد من الأوغنديين الذين طلبوا منك التقاعد من السياسة".

وكتب حساب باسم (سميرة صولاني) قائلا "وبالتالي سيكون يوم 29 أغسطس آب يوما وطنيا للصلاة في أوغندا.. السؤال الأكبر هو من كان هذا "الأوغندي المؤكد" الذي يزور أحلام الرئيس موسيفيني؟

أمّا حساب ( ديبوايل) فقد كتب "بعض هؤلاء الرجال المسنين الذين يحكمون أفريقيا يتجاوزون حد الغباء" ما هذا؟
وسجلت أوغندا حسب تقارير وزارة الصحة الأوغندية حتى الآن 2679 حالة إصابة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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