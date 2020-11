بناء على "رؤيا".. رئيس دولة يخصص يوما وطنيا للصلاة من أجل مواجهة كورونا

فقد أعلن موسفيني يوم 29 أغسطس آب "يوم الصلاة الوطني" ضد وباء فيروس كورونا، واعتبار اليوم إجازة رسمية في أوغندا وذلك بناء على "رؤيا".

وقال الرئيس الأوغندي، عبر حسابه في تويتر "جاءني أحد الأوغنديين وأخبرني أن الله قد أخبره في رؤيا أنه يجب أن أقوم بتنظيم صلوات وطنية منظمة علميًا حتى ينقذنا الله من كوفيد 19".

وأضاف " لذلك، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس أوغندا (…) أعلن يوم 29 أغسطس 2020 يومًا للصلاة الوطنية وعطلة عامة. ابقوا في منازلكم وصلوا".

Therefore, by the powers given to the President of Uganda by Section 2(2) of the Public Holidays Act, I declare the 29th of August 2020, a day of National Prayers and a Public Holiday. Stay in your houses or Compounds and pray. pic.twitter.com/9Zl5RNnlR1 — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) August 27, 2020

وأثارت تغريدات الرئيس الأوغندي موجة من السخرية على تويتر.

ورغم سخرية التغريدات إلا أن قرار الرئيس الأوغندي قد نال إعجاب عدد من المغردين الأوغنديين لكونه أضاف أجازة رسمية جديدة ضمن الأجازات الرسمية في البلاد.

بل وطالب بعضهم بتمديد اليوم الوطني للصلاة، لمدة 3 أيام بدلا من يوم واحد لأن يوما واحدا لا يكفي للصلاة على بحسب ما قالوا.

ترك السلطة بعد 34 عاما

لكن بعض المغردين تساءلوا بصورة ساخرة عن إن كانت الرؤيا قد ذكرت بأن على الرئيس الأوغندي ترك السلطة بعد 34 عاما من الحكم منذ توليه رئاسة أوغندا.

Some of these old men ruling Africa are beyond stup1d. What is this? https://t.co/sJPysakqcX — DEBOWALE (@mr_shi2) August 27, 2020

ووصف آخرون قرار وتغريدات الرئيس الأوغندي، بأنها تشبه ما فعله كل من رئيسي تنزانيا ومدغشقر في مواجهة فيروس كورونا عبر الصلوات والتداوي بالأعشاب.

وقال حساب كيفن موهانجي أيجوكا "ولماذا لا تستمع إلى العديد من الأوغنديين الذين طلبوا منك التقاعد من السياسة".

And why don't you listen to the many Ugandans that have told you to retire from politics. https://t.co/mhSd2imPlK — Kevin Muhangi Aijuka (@KevinMuhangi) August 27, 2020

وكتب حساب باسم (سميرة صولاني) قائلا "وبالتالي سيكون يوم 29 أغسطس آب يوما وطنيا للصلاة في أوغندا.. السؤال الأكبر هو من كان هذا "الأوغندي المؤكد" الذي يزور أحلام الرئيس موسيفيني؟

So..

29th August will be a national day of prayer in Uganda in order for the Country to be delivered from Covid-19.

Bigger question is who was this ‘certain Ugandan’ visiting President Museveni’s dreams?!? https://t.co/536pQrPApR — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 27, 2020

أمّا حساب ( ديبوايل) فقد كتب "بعض هؤلاء الرجال المسنين الذين يحكمون أفريقيا يتجاوزون حد الغباء" ما هذا؟

وسجلت أوغندا حسب تقارير وزارة الصحة الأوغندية حتى الآن 2679 حالة إصابة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة.