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سياسة|السودان

السودان: ظهور شلل الأطفال رغم إعلان منظمة الصحة القضاء عليه

عودة شلل الأطفال البري للسودان بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اختفاءه من أفريقيا
عودة شلل الأطفال البري للسودان بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اختفاءه من أفريقيا
28/8/2020

وقال بيان صادر، اليوم الجمعة، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "أصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا بهذا المرض (شلل الأطفال) في تسع من ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية، منذ ظهور الحالة الأولى في 9 من أغسطس/آب".     

واكتُشف فيروس شلل الأطفال البري (من النوع الثاني) في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير -وفق "أوتشا"- "إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد".

وقد أبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد "ما يزيد من مخاطر (الانتشار) في السودان، وخصوصًا في دارفور بسبب تحركات السكان".     

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، لحملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات، والأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.     

وأعلنت رئيسة اللجنة الأفريقية الإقليمية للإشهاد التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، روز ليكي، الثلاثاء الماضي أن "انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف" في أفريقيا.     

وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي "هذه لحظة تاريخية لأفريقيا.. من الآن فصاعدًا، لن يخشى الأطفال المولودون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال".     

ويسبب "فيروس شلل الأطفال البري" مرض شلل الأطفال، وهو مرض حاد ومعدٍ، يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويهاجم النخاع الشوكي، ويمكن أن يسبب شللًا يستعصي علاجه.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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