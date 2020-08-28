السعودية.. مصادرة دراجات امرأة ومحاولة تكسيرها تثير جدلا (فيديو)

وظهر في المقطع موظف "ملثم" من الأمانة وهو يوجه بمصادرة الدراجات وتكسيرها، في ظل غضب شديد من المرأة، التي استنكرت فعله وصاحت "ليه في الزبالة ليه، إيش إلي كسّر، هاذي بفلوس أنا مشتريها".

مراقب بلدية المدينة ينهي حُلم شيخة الجهني ويحطم دراجاتها ويلقيها في حاوية لنقل النفايات!

كل ذنبها أنها اشترت دراجات هوائية لتأجيرها #الراتب pic.twitter.com/feF91Aza9q — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 27, 2020

وقال معلقون إن المرأة بالفيديو تدعى شيخة الجهني، موضحين أنها امرأة "شريفة كسرت الحواجز وبدأت مشروعها للقضاء على البطالة، لكن كان الرد عليها بضبط ممتلكاتها البسيطة".

وأضافوا "موظف البلدية يأمر برمي الدراجات في الشاحنة ويقول للعامل: كسّر كسّر! هذه الكلمات تلخّص استراتيجيتنا لتأهيل الشباب وتوظيفهم"!

وكانت شيخة الجهني قد ذكرت لوسائل إعلام سعودية أنها بدأت مشروع تأجير الدرجات بالمدينة المنورة لأنها لم تستطع الحصول على وظيفة مناسبة رغم أنها خريجة جامعة ومتخصصة في العلوم المالية والمصرفية.

وأطلق نشطاء العديد من الوسوم للمطالبة بحق المرأة ومنها #شيخة_الجهني"، و"#شيخه_الجهني_تتضرر_برزقها"، و"#محاسبة_موظف_البلديه_الملثم".

شيخه_الجهني مواطنة شريفة كسرت الحواجز وبدأت مشروعها للقضاء على البطالة..

لكن كان الرد عليها ظبط ممتلكاتها البسيطة

موظف البلدية يأمر برمي الدراجات في الشاحنة ويقول للعامل: كسّر كسّر!

هذه الكلمات تلخّص إستراتيجيتنا لتأهيل الشباب و توظيفهم! #محاسبة_موظف_البلديه_الملثم#شيخه_الجهني pic.twitter.com/FDKHJMInA7 — عبدالرحمن الكعبي (@abdalrahman1925) August 13, 2020

ومن خلال الوسوم قالوا إنه إذا كانت البنت مخالفة لأنظمة البلدية من الممكن تغريمها أو الحجز على الدراجات، ولكن رميها بهذه الطريقة بالزبالة ومحاولة كسرها و إذلالها، يحمل أبعادا أكثر من كونه تطبيق للأنظمة، إذ رأوا أنه فيه تحيزا جنسيا واضحا".

#شيخه_الجهني عاطلة عن العمل وأرادت تشجيع أفراد الأسرة على ممارسة رياضة الدراجة بعيدا عن خطر حركة السيارات، ثم تُمنع من @AmanaAlmadinah. أين هي مهمة الأمانة من أنسنة المدينة والعمل على تعزيز #جودة_الحياة.

لكسب جميع الاطراف، الممشى يتسع لتخصيص مسار للمشي و #مسار_الدراجات بأقل تكلفة https://t.co/OlqnoYo5uJ pic.twitter.com/kr8hpgjo7z — دراجتي منطقة الرياض (@DarrajatiRiyadh) August 13, 2020

وأوضحوا أن الحدائق والمتنزهات في السعودية مليئة بالرجال الذين يؤجرون الدراجات ولم يتعرض لهم أحد، مطالبين بمحاسبة الموظف المسؤول عما جرى.

https://twitter.com/hadithalmadina/status/1295492507229446145?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد انتشار المقطع نشر حساب بلدية المدينة المنورة توضيحا جاء فيه إنه تم تبليغ المواطنة عدة مرات بإزالة الدراجات من ممشى الهجرة لعدم حصولها على ترخيص وعدم اتباعها إجراءات السلامة الخاصة بالممشى وبعد ورود شكاوى بخصوص هذا الأمر.

وأضافت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على الدارجات بمبنى البلدية ويمكن للمواطنة استلامها.

وفي تصرف مشابه كانت بلدية الرياض صادرت، منذ نحو عشرة أيام، عربة لبيع الشاي تمتلكها امرأة تدعى أم نورة، وكسروا مقتنياتها أيضا.

وقالت أم نورة في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.

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توضيح || pic.twitter.com/mEtsypm0K7 — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) August 12, 2020

اذا البنت مخالفة لأنظمة البلدية غرمها أو احجز على الدراجات لكن رميها بهالطريقة بالزبالة محاولة لكسرها و إذلالها والتصرف يحمل أبعاد أكثر من كونه تطبيق للأنظمة واضح فيه التحيز الجنسي #محاسبة_موظف_البلديه_الملثم https://t.co/wCccn7GoUY — مايـا (@__Maya93__) August 11, 2020

موظفين البلديات متسلطين على رقاب الناس باسم النظام ويتلفظون بالفاظ سوقيه احب ابشركم قال ﷺ " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به "

@majedhogail #كلنا_مع_ام_نوره #محاسبة_موظف_البلديه_الملثم pic.twitter.com/9jfGmQR0dY — ثابت الثابتي (@alhgawe_) August 18, 2020