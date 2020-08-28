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إسرائيل تسير أول رحلة جوية مباشرة إلى الإمارات

تسير شركة "العال" الإسرائيلية أول رحلة طيران تجاري مباشرة إلى دولة الأمارات
تسير شركة "العال" الإسرائيلية أول رحلة طيران تجاري مباشرة إلى دولة الأمارات
28/8/2020

ومن المتوقع ان تنقل الرحلة (LY 971) المبرمجة على جدول رحلات "العال"، وهي الأولى المباشرة من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفدا رسميا إسرائيليا وشخصيات أمريكية بينهم غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلن في 13 من أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتركز محادثات الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي، الإثنين المقبل، على "سبل دفع التعاون في عدة مجالات"، حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الإسرائيلية ستحلق في الأجواء السعودية في طريقها إلى العاصمة الإماراتية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف بعيد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الامارات أن الاتفاق يشمل تسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمطارات الإماراتية، مرورا بالأجواء السعودية.

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عن السلطات السعودية أي تأكيد أو نفي بشأن سماحها لعبور طائرات إسرائيلية في أجوائها، كما لم يصدر عن الرياض أي انتقاد علني لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي إن كوشنر سيكون من بين المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة العال المغادرة في العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) يوم 31 من أغسطس/آب.

وقال المسؤول الأمريكي إن المسار الدقيق للرحلة وموعد الهبوط مازالا قيد البحث.

وقال متحدث العال إن موعد رحلة العودة من أبوظبي إلى تل أبيب سيكون بعد، ظهر الثلاثاء، مؤكدا معلومات جدول الرحلات المنشورة على موقع هيئة المطارات الإسرائيلية.

وأوردت الهيئة رحلة الذهاب تحت رقم " LY971 " والعودة "LY972" في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتجهت طائرة لشركة الاتحاد للطيران من الإمارات إلى تل أبيب بزعم توصيل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا إلى الفلسطينيين، وهو ما قوبل بالرفض من قبل السلطة الفلسطينية.

وكانت هذه هي أول رحلة معروفة تقوم بها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.

وسيعقب الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مفاوضات بخصوص تفاصيل مثل فتح السفارات وعلاقات التجارة والسفر قبل توقيعه رسميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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