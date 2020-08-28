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أردوغان لأمين عام "الناتو": تركيا ستحمي حقوقها ومصالحها شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في العاصمة أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في العاصمة أنقرة
28/8/2020

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن اتصالا هاتفيا جرى بين أردوغان وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ. وأوضحت أن الجانبين بحثا التطورات شرقي البحر المتوسط.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلا عادلا يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.
وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
وأعاد النزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز "إف 16″، وإبعادها عن منطقة إخطار "نافتكس" التركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز "إف 16" من جزيرة كريت وتوجهها إلى إدارة قبرص الرومية.

وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز "إف 16" اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق لأنقرة أن أعلنت فيها إخطار "نافتكس".

وأضافت الوزارة: "تم التعرف أن الطائرات تابعة لليونان، وجرى إبعادها عن المنطقة".

وشددت على أن "القوات البحرية والجوية التركية، تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقنا ومصالحنا شرقي البحر المتوسط".

كما أرفقت وزارة الدفاع، مقطعا مصورا لاعتراض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.

وأفادت وكالة الأناضول أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 من أغسطس/ آب حتى 15 من سبتمبر/ أيلول، بحسب إشعار "نافتكس".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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