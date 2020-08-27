مشاهد قاسية.. مسلحون بيض يقتلون ويصيبون متظاهرين ضد العنصرية في أمريكا (فيديو)

وأظهرت المقاطع محاولة المتظاهرين في البداية منع أحد المسلحين من إطلاق الرصاص وسحب السلاح الآلي منه لكنه بادرهم بإطلاقه عليهم وإصابتهم مما أدى إلى سقوط قتيلين إلى جانب آخر في حالة خطرة وعدد من المصابين الآخرين.

وتداول ناشطون صوراً لمطلقي النار على أنهم من اليمين المتطرف وهم يحملون سلاحا آليا من طراز "AR-15" ويتجولون في الشوارع.

Warning: Graphic Video

Shots fired in Kenosha on this Tuesday night #KenoshaRiots #Kenosha pic.twitter.com/q5vZ4zLmZz — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 26, 2020

يأتي هذا بعد تفجر الأوضاع على خلفية إطلاق الشرطة الأمريكية 7 رصاصات على الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك"، أدى إلى إصابته بالشلل؛ وخرجت على إثر الحادث مظاهرات في مناطق عديدة منددة بأفعال الشرطة ومُطالبة بحلها.

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

A member of the white supremacist #BoogalooBoys shot multiple protesters in #Kenosha. Although he had an AR15 he was not confronted by police or SWAT but ignored & allowed to walk out of the area. pic.twitter.com/IrCdGt389n — ItsQuakeDouxReturns (@DouxIts) August 26, 2020

وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على تويتر "أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين، ونُقل ثالث أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى، لكن حياته ليست بخطر"، مضيفةً أن التحقيق "جار".

وتابع بيان الشرطة "المحققون على علم بما تداوله نشطاء من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة".

https://twitter.com/ShmueliF/status/1298494182101790721?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن مدينة مينيابوليس -التابعة لولاية مينيسوتا- قد شهدت مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، وهو جورج فلويد، تحت ركبة الشرطي الأبيض ديرك تشوفين، نهاية مايو/أيار الماضي.

Here’s video of the man’s wounds, I recorded him being shot in Kenosha. His right arm is badly damaged. Credit: @ louriealex (instagram) pic.twitter.com/iE8vUG27mb — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) August 26, 2020

واندلعت احتجاجات عدة عقب مقتل فلويد، وأضرم المحتجون النار في عدد من المدن، وامتدت موجة الاحتجاجات ضد العنصرية لتشمل عواصم أوربية.

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