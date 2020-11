مشاهد قاسية.. مسلحون بيض يقتلون ويصيبون متظاهرين ضد العنصرية في أمريكا (فيديو)

وأظهرت المقاطع محاولة المتظاهرين في البداية منع أحد المسلحين من إطلاق الرصاص وسحب السلاح الآلي منه لكنه بادرهم بإطلاقه عليهم وإصابتهم مما أدى إلى سقوط قتيلين إلى جانب آخر في حالة خطرة وعدد من المصابين الآخرين.

وتداول ناشطون صوراً لمطلقي النار على أنهم من اليمين المتطرف وهم يحملون سلاحا آليا من طراز "AR-15" ويتجولون في الشوارع.

يأتي هذا بعد تفجر الأوضاع على خلفية إطلاق الشرطة الأمريكية 7 رصاصات على الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك"، أدى إلى إصابته بالشلل؛ وخرجت على إثر الحادث مظاهرات في مناطق عديدة منددة بأفعال الشرطة ومُطالبة بحلها.

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

A member of the white supremacist #BoogalooBoys shot multiple protesters in #Kenosha. Although he had an AR15 he was not confronted by police or SWAT but ignored & allowed to walk out of the area. pic.twitter.com/IrCdGt389n

— ItsQuakeDouxReturns (@DouxIts) August 26, 2020