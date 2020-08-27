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سياسة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويستفزون المصلين بالعلم الإسرائيلي (فيديو)

27/8/2020

ووثق مقطع فيديو، لحظات من اقتحام مجموعات المستوطنين لباحات الأقصى والتقاط الصور أمام قبة الصخرة.

كما أظهرت صورة، اقتحام مستوطنة للمسجد الأقصى وهي ترتدي العلم الإسرائيلي، لاستفزاز مشاعر المصلين بالأقصى.
وكان عشرات المستوطنين، قد اقتحموا صباح أمس الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات خاصة إسرائيلية.

وأفادت مديرية أوقاف القدس أن 137 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، على مجموعات متفرقة، وأدوا خلالها طقوسا تلمودية استفزازية.
وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باستباحة المسجد الأقصى، تواصل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجاز بعض الهويات الشخصية عند بواباته.

وتواصل قوات الاحتلال سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى، ومن بينهم حراس ورئيس هيئة المرابطين فيه.
وكثيرا ما يشهد المسجد الأقصى عمليات اقتحام من قبل قطعان المستوطنين، في حين تدعو منظمات استيطانية متطرفة لإقامة صلاة تلمودية في المسجد المبارك وخاصة في الأعياد اليهودية، معتبرة أن "زمانها ووقتها قد حان في المسجد الأقصى".
ودعت الجماعات التي تنشط ضمن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية في ساحات المسجد الأقصى، والجهر بصلوات "التوبة اليهودية".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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