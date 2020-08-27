ليبيا.. خرق وقف إطلاق النار وقبيلة القذافي تدعو أبناءها للانسحاب من قوات حفتر

وأفاد بيان لغرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة للوفاق، بأن الخرق تمثل في إطلاق قوات حفتر أكثر من 12 صاروخ غراد.

وأوضح أن ذلك "يعد اختراقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الجمعة الماضي".

وأكد البيان أن "غرفة عمليات سرت والجفرة لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية".

وفي وقت سابق الخميس، حذرت الحكومة الليبية، قوات حفتر، من "استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت وتراغن".

وقالت الحكومة في بيان إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا".

ومنذ الجمعة، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومةَ الشرعيةَ السلطةَ في البلد الغني بالنفط.

#عملية_بركان_الغضب: المتحدث باسم الجيش الليبي – العقيد طيار محمد قنونو رصدت قواتنا عند الساعة 12:23 ليل البارحة خرق متوقع لاعلان وقف إطلاق النار من ميليشيات حفتر الارهابية في محور سرت الميليشات الارهابية اطلقت 12 صاروخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب #سرت pic.twitter.com/JApweWJg9N — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) August 27, 2020

الانسحاب من قوات حفتر

من جانبها، طالبت قبيلة "القذاذفة" جميع أبنائها بالانسحاب الفوري من قوات حفتر.

ودعا بيان للمجلس الاجتماعي للقبيلة، أبناءها ضمن ما يسمى بـ"عملية الكرامة" (تابعة لقوات حفتر)، بـ"الانسحاب منها فورا وإبعاد المرتزقة التابعين لحفتر عن مناطقهم في مدينة سرت (شرق)".

وشدد البيان على ضرورة "إطلاق سراح كل المعتقلين من أبناء سرت، وتسليم من اقتحموا البيوت من المجرمين والمرتزقة".

كما طالب "مليشيا حفتر في سرت بتسليم المتورطين في قتل المواطن ناصر عويدات دهسا بإحدى العربات".

وحذرت القبيلة الليبية من أن "عدم الاستجابة لهذه المطالب فورا. الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه وسنعتبر عملية الكرامة عدوا وجب قتاله"، حسب البيان ذاته.

و"القذاذفة" قبيلة ليبية كان ينتمي إليها الرئيس الراحل معمر القذافي، ومنتشرة في مدينتي سرت (شمال) وسبها (جنوب).