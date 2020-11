كورونا.. غزة تمدد الحظر بعد وفيات وإصابات جديدة وإغلاق البرلمان في كوريا الجنوبية

ولم يكن قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا قد سجل أي حالات إصابة خارج مرافق الحجر، قبل يوم الإثنين، عندما اكتشفت حالات الإصابة الأربع الأولى في مخيم للاجئين وفرضت على أثر ذلك عزلا عاما مدته 48 ساعة.

لكن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال مسؤولو الصحة إن 26 شخصا في مواقع عدة أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس، وتُوفي مريضان، في علامة على أن الجائحة قد تمكنت من اختراق العزل القسري لغزة.

القطاع الذي يمتد بطول 40 كيلومترا معزول عن العالم الخارجي بفعل الجدران الإسرائيلية وأبراج المراقبة وزوارق المدفعية على 90 في المئة من حدوده وشريطه الساحلي.

وتفرض مصر قيودا أيضا على حدودها مع القطاع، في حين تفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على الحركة من غزة وإليها.

مخاوف من كارثة

وتزيد حالات العدوى الجديدة مخاوف منظمات الصحة المحلية والدولية بشأن الفقر ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان ومرافق المستشفيات المحدودة في غزة، وهو مزيج ينذر بكارثة.

قال إغناسيو كاساريس غارسيا، مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع لا تملك المعدات الطبية والأدوية الكافية لعلاج مرضى كوفيد-19.

وأضاف في بيان "نظام الرعاية الصحية في غزة لن يكون قادرا على التعامل مع أكثر من بضع عشرات من مرضى فيروس كورونا" داعيا إلى مزيد من المساعدة الدولية.

وفي أول مواجهة لهم مع جائحة يتصدى العالم بأسره لها منذ شهور، استخدم بعض سكان غزة الإنترنت للتعبير عن تجاربهم ومخاوفهم.

وقال أحد سكان غزة على تويتر "نحن الآن بمفردنا مع كورونا تحت الشمس الحارقة ومع انقطاع إمدادات الكهرباء.. جاءت الكورونا لجيوب خاوية منازل على حافة الحزن والغضب".

ويُعتقد أن الحصار أحد الأسباب التي جنبت غزة فيروس كورونا نسبيا حيث يصف الكثير من سكان القطاع حالهم بالعزل العام الدائم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تساعد أكثر من نصف سكان غزة، إنها تدرس خططا بديلة لمواصلة خدمات الصحة والتعليم والغذاء للمستفيدين في حال تمديد إجراءات العزل.

وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم أونروا إن العيادات ظلت مفتوحة لكن بدون العاملين الذين يقدمون، بدلا من ذلك، استشارات طبية عبر الهاتف، كما يجري توصيل بعض الأدوية إلى المرضى في المنازل.

Throughout it all, UNRWA is there for Palestine refugees.

Our staff—most of whom are Palestine refugees themselves—provide protection, relief and social services and healthcare until a just and durable solution is found. pic.twitter.com/7KOfBkf9EA

— UNRWA (@UNRWA) August 25, 2020