قوات الوفاق: ننتظر الأوامر للرد على خرق الهدنة في سرت

وقال بيان للمتحدث باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد قنونو إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلقت "12 صاروخ غراد تجاه مواقع قواتنا غرب سرت"، فيما يعد خرقا لإعلان وقف إطلاق النار الساري منذ نحو أسبوع.

وأوضح قنونو أن "قيادة العمليات بانتظار تعليمات القائد الأعلى (رئيس الحكومة فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

وأضاف البيان: "لم ولن ولا نثق أبدا فيما يعلنه مجرم الحرب من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة".

وقال إن "ما يعلنه المعتدي من انقلاب على الاتفاق السياسي، والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنه ليس لدينا شريك للسلام، بل أمامنا عصابات من المجرمين المتعطشين للدماء".

وأكد قنونو على "موقفنا الثابت، بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

قيادة العمليات في انتظار تعليمات القائد الاعلى للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) August 27, 2020

وفي وقت سابق الخميس، حذرت حكومة الوفاق قوات حفتر من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت، شمالي البلاد، وتراغن، جنوب غربي البلاد.

وقالت الحكومة في بيان، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميا إلى مرحلة أكثر استقرارا".

وأكد بيان لغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للوفاق أنها "لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية".

ومنذ الجمعة، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر.