قطر تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من أول سبتمبر

وذكر البيان أن هذا سيكون جزءا من المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة بدأت في 15 يونيو/ حزيران لرفع قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا.

وأكدت اللجنة على تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار اغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء، كما قررت السماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخصا في الأماكن المغلقة و30 شخصا في الأماكن المفتوحة.

وقالت اللجنة في بيان إنه تقرر افتتاح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 15%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والسماح للأشخاص من عمر 18 سنة فما فوق فقط بالدخول.

كمار تقرر أيضا استمرار إغلاق ساحات اللعب والمراكز الترفيهية، والسماح بانعقاد المعارض المحلية بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي سيعلن عنها المجلس الوطني للسياحة.

وتابع البيان: تقرر إعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة المواصلات والاتصالات.

تعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، لتبدأ الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات، فيما تبدأ الثانية من بداية الأسبوع الثالث من الشهر نفسه. https://t.co/Ah5s6vDXpI — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) August 26, 2020

وأضاف البيان أنه تقرر استمرار العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، وسيتم تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 244 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 240 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و742، منها 194 وفاة، و114 ألفا و558 حالة تعاف.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/LQbCpG8p2N — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 26, 2020

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 24 مليونا و240 ألفا، توفي منهم أكثر من 827 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و735 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".