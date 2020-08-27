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قطر تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من أول سبتمبر

جامع محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد قطر
جامع محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد قطر
26/8/2020

وذكر البيان أن هذا سيكون جزءا من المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة بدأت في 15 يونيو/ حزيران لرفع قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا.

وأكدت اللجنة على تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار اغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء، كما قررت السماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخصا في الأماكن المغلقة و30 شخصا في الأماكن المفتوحة.
وقالت اللجنة في بيان إنه تقرر افتتاح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 15%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والسماح للأشخاص من عمر 18 سنة فما فوق فقط بالدخول.
كمار تقرر أيضا استمرار إغلاق ساحات اللعب والمراكز الترفيهية،  والسماح بانعقاد المعارض المحلية بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي سيعلن عنها المجلس الوطني للسياحة.
وتابع البيان: تقرر إعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة المواصلات والاتصالات.

وأضاف البيان أنه تقرر استمرار العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، وسيتم تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 244 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 240 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و742، منها 194 وفاة، و114 ألفا و558 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 24 مليونا و240 ألفا، توفي منهم أكثر من 827 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و735 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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