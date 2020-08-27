البث الحي
سياسة

فيديو: إصابة جنود أمريكيين بعد اعتراض قوة روسية لدوريتهم في سوريا

قوات أمريكية في شمال سوريا
قوات أمريكية في شمال سوريا
27/8/2020

ونددت واشنطن بالحادث واعتبرته انتهاكا لبروتوكولات السلامة المتفق عليها مع موسكو.

وقال مسؤولان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا بأعراض ارتجاج بسبب الحادث.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الحادث وقع يوم 25 أغسطس آب.

وأضاف "من أجل عدم تصعيد الموقف، غادرت دورية التحالف المنطقة". وقال "لا يسعى التحالف أو الولايات المتحدة إلى تصعيد مع أي قوات عسكرية لأي دولة، لكن القوات الأمريكية تحتفظ دائما بحقها الأصيل وبالتزامها بالدفاع عن نفسها ضد أي أعمال معادية".

من جانبها، اتهمت موسكو يوم الخميس الجيش الأمريكي بمحاولة عرقلة الدورية الروسية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية أن روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو العسكريون الروس أنفسهم، ونشرت على تويتر، ناقلات جند ومروحيات روسية تحاصر المركبتين الأمريكيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرق سوريا.

وبدا في مقتطفات الفيديو أن المركبات الروسية والأمريكية اصطدمت ببعضها بعضا، بينما ظهرت في مقتطف آخر إحدى المروحيات العسكرية الروسية وهي تحلق على علو منخفض جدا فوق العسكريين الأمريكيين.

وقال الجيش الأمريكي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث مع نظيره الروسي يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما بحثاه.

ولا يعلق الجيش الأمريكي بشكل عام بشأن الإصابات. لكن أحد جنود المظلات قُتل الشهر الماضي في حادث انقلاب مركبة في شرق سوريا.

وفي وقت سابق هذا العام، أظهر مقطع مصور آخر احتكاكا بين القوات على طريق في سوريا.

ولا يزال هناك نحو 500 جندي أمريكي في شمال سوريا بعد خفض حاد في عدد القوات التي كانت موجودة بادئ الأمر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من جميع معاقله في البلاد.

وتوجد في بعض المناطق موارد نفطية أيضا، وهو أمر ساقه الرئيس دونالد ترمب مبررا لاستمرار الشراكة بين القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد في المنطقة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)