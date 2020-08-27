فيديو: إصابة جنود أمريكيين بعد اعتراض قوة روسية لدوريتهم في سوريا

ونددت واشنطن بالحادث واعتبرته انتهاكا لبروتوكولات السلامة المتفق عليها مع موسكو.

وقال مسؤولان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا بأعراض ارتجاج بسبب الحادث.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الحادث وقع يوم 25 أغسطس آب.

وأضاف "من أجل عدم تصعيد الموقف، غادرت دورية التحالف المنطقة". وقال "لا يسعى التحالف أو الولايات المتحدة إلى تصعيد مع أي قوات عسكرية لأي دولة، لكن القوات الأمريكية تحتفظ دائما بحقها الأصيل وبالتزامها بالدفاع عن نفسها ضد أي أعمال معادية".

من جانبها، اتهمت موسكو يوم الخميس الجيش الأمريكي بمحاولة عرقلة الدورية الروسية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية أن روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو العسكريون الروس أنفسهم، ونشرت على تويتر، ناقلات جند ومروحيات روسية تحاصر المركبتين الأمريكيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرق سوريا.

• في 24 أغسطس ، وقعت مواجهة أخرى بين القوات الأمريكية 🇺🇸 والروسية 🇷🇺 بالقرب من المالكية في سوريا

• حلقت مروحيات روسية فوق القافلة الامريكية

• فيديو طويل من الحادث حيث تحاول القوات الأمريكية MRAP عرقلة دورية Typhoon روسية pic.twitter.com/Dur7VatCmX — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) August 26, 2020

وبدا في مقتطفات الفيديو أن المركبات الروسية والأمريكية اصطدمت ببعضها بعضا، بينما ظهرت في مقتطف آخر إحدى المروحيات العسكرية الروسية وهي تحلق على علو منخفض جدا فوق العسكريين الأمريكيين.

وقال الجيش الأمريكي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث مع نظيره الروسي يوم الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما بحثاه.

طائرة مروحية روسية تمنع قوات أمريكية من عبور أحد الحواجز مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الامريكان في سوريا pic.twitter.com/KIZowTrT41 — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8D88ai7) August 26, 2020

ولا يعلق الجيش الأمريكي بشكل عام بشأن الإصابات. لكن أحد جنود المظلات قُتل الشهر الماضي في حادث انقلاب مركبة في شرق سوريا.

وفي وقت سابق هذا العام، أظهر مقطع مصور آخر احتكاكا بين القوات على طريق في سوريا.

ولا يزال هناك نحو 500 جندي أمريكي في شمال سوريا بعد خفض حاد في عدد القوات التي كانت موجودة بادئ الأمر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من جميع معاقله في البلاد.

وتوجد في بعض المناطق موارد نفطية أيضا، وهو أمر ساقه الرئيس دونالد ترمب مبررا لاستمرار الشراكة بين القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد في المنطقة.