شاهد: لبنانية تستيقظ من الغيبوبة بعد أسابيع على "3 دقات"

ونشرت الطبيبة فيديو يظهر كارمن الخوري صايغ، تحرك يديها على سرير المستشفى راقصة على أنغام الأغنية المصريّة "3 دقات"، فور استيقاظها من الغيبوبة التي أصيبت بها جراء الانفجار الذي هز العاصمة بيروت قبل أسابيع.

وعمل الطاقم الطبي بالمستشفى على الترفيه عنها بتشغيل الأغاني، ومشاركتها فرحتها ورقصها فور عودتها للحياة.

وقال زوجها في حديث لـ"صحيفة النهار" اللبنانية، "كتر خير الله على كل شي، سمعنا أروع خبر على الإطلاق، استيقظت كارمن وأهم شيء تخطت أصعب مرحلة بعد أسابيع من الغيبوبة. مشوارنا ما زال طويلاً، تحتاج لبعض الوقت، الأطباء متفائلون ومرتاحون لتجاوب كارمن ولكنها بحاجة إلى مزيد من الجراحات نتيجة الضربة القوية في الرأس التي تعرضت لها خلال الانفجار".

وكارمن، أم لطفلين، فقدت وعيها جراء إصابتها البليغة وفقدت الكثير من الدماء، حتى استيقاظها بعد 22 يومًا واحتفالها مع طاقم المستشفى.

خبرية حلوة الْيَوم انو احدى ضحايا تفجير المرفأ (يلي بعد ٣ اسابيع ما عرفنا شي عن التحقيقات) كارمن صايغ فاقت من الغيبوبة كارمن هي ام لطفلين 🙏🏻 — فاطمة حيدر (@fatimaahaidar) August 27, 2020

مصابة استفاقت من الغيبوبة بعد ٣ أسابيع على #تفجير_مرفأ_بيروت

هكذا ستفعل #بيروت قريباً pic.twitter.com/yti0iP8CKe — Tarek Fawaz (@tarek_fawwaz) August 26, 2020