شاهد: ارتفاع منسوب النيل في السودان إلى مستويات غير مسبوقة منذ 100 عام

وقالت الوزارة السودانية في تبيه عبر موقعها" وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان، وهناك زيادة في العديد من الأحباس الرجاء على المواطنين والجهات المختصة أخذ الحيطة والحذر".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدفق مياه الفيضان وغمرها العديد من الكباري والأنفاق وسط العاصمة الخرطوم ومحاصرتها لعدد من الأحياء في الخرطوم وأمدرمان.

عاجل:

الآن النيل الابيض يكتسح غابة السنط ويصل شارع الغابة ونفق شركة زين pic.twitter.com/FPzSCTZGV2 — Hussam (@OsmanHussam) August 27, 2020

وغمرت مياه فيضان النيل ساحات عامة في الخرطوم بعد انهيار جزء من ترس ترابي بمناطق "القصيرة، وأم عشر العَقليين، والكلاكلة" الواقعة على ضفاف النيل الأبيض، جنوب العاصمة الخرطوم.

وأظهرت صور وفيديوهات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، غمر مياه النيل شوارع في مناطق في العاصمة السودانية.

#السودان_فيضان_سنة20

كسره النيل الأبيض على نفق المقرن pic.twitter.com/FskdKIhKz2 — Shreef Ali (@SheefooH) August 27, 2020

فيضانات غير مسبوقة

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الأربعاء، أن معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن "فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مئة عام".