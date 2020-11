ثوران "بركان طيني" جديد في إندونيسيا.. هل يتكرر ما وقع قبل 14 عاما؟ (فيديو)

وتسبب ذلك في فقدان المواطنين لعشرات من ماشيتهم، التي كانت ترعى في المكان بعد أن ابتلعتهم الأرض المحيطة بفوهة البركان الطيني كما أسموه، كما نقل بضعة مواطنين لإحدى المشافي، بعد أن تسمموا من الغاز المتسرب مع الطين.

وكان أول المواطنين رؤية للمشهد أحد الرعاة، الذي فوجيء بانفجار الطين البركاني الممزوج بالغاز من باطن الأرض فجأة، وارتفع الطين المنبث لعشرة أمتار.

وأسرعت الجهات المختصة للمكان للتحقيق في الأمر، ومحاولة وقف التسرب الطيني في منطقة بركانية.

ويثير هذا الحدث مخاوف من إمكانية إغراق الطين البركاني لمساحات واسعة حوله، كما حصل في حادثة مماثلة ظل فيها الطين البركاني بمحافظة سيدو أرجو يتسرب لنحو 14 عامًا، وغمر طينه بلديات عدة مهجرًا أعدادا كبيرة من السكان في إقليم جاوا الشرقية.

