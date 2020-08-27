ثوران "بركان طيني" جديد في إندونيسيا.. هل يتكرر ما وقع قبل 14 عاما؟ (فيديو)

وتسبب ذلك في فقدان المواطنين لعشرات من ماشيتهم، التي كانت ترعى في المكان بعد أن ابتلعتهم الأرض المحيطة بفوهة البركان الطيني كما أسموه، كما نقل بضعة مواطنين لإحدى المشافي، بعد أن تسمموا من الغاز المتسرب مع الطين.

وكان أول المواطنين رؤية للمشهد أحد الرعاة، الذي فوجيء بانفجار الطين البركاني الممزوج بالغاز من باطن الأرض فجأة، وارتفع الطين المنبث لعشرة أمتار.

Terjadi semburan mirip lumpur di Kesongo, di Desa Gabusan, kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Saat ini belum diketahui terkait kejadian tersebut Video : WA Grup CC @vulkanologi_mbg pic.twitter.com/27ACJcjLU9 — Info Jateng (@Jateng_Twit) August 27, 2020

ERUPTION: Indonesia's Mount Sinabung volcano spews new burst of hot ash. https://t.co/IDaZUyM3QE pic.twitter.com/nnysZ5ZjYt — ABC News (@ABC) August 24, 2020

وأسرعت الجهات المختصة للمكان للتحقيق في الأمر، ومحاولة وقف التسرب الطيني في منطقة بركانية.

ويثير هذا الحدث مخاوف من إمكانية إغراق الطين البركاني لمساحات واسعة حوله، كما حصل في حادثة مماثلة ظل فيها الطين البركاني بمحافظة سيدو أرجو يتسرب لنحو 14 عامًا، وغمر طينه بلديات عدة مهجرًا أعدادا كبيرة من السكان في إقليم جاوا الشرقية.

Timelapse: Indonesia's Mount Sinabung erupts again. The volcano on Sumatra island has been rumbling since 2010 and saw a deadly eruption in 2016. Activity has picked up this month with several eruptions pic.twitter.com/3Esdhhc4u2 — AFP News Agency (@AFP) August 19, 2020

وتقع إندونيسا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ "حزام النار" حول المحيط الهادئ، ويوجد بها نحو 130 بركانًا نشطًا.

اقرأ أيضًا:

شاهد: ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية وتحذير للسكان