ترمب قلق بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا.. ومناورات تركية شرق المتوسط

وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، إلى أن الرئيس ترمب، طالب الشريكين في حلف شمال الأطلسي "تركيا واليونان" بإجراء حوار لإزالة أوجه الخلاف.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، إن ترمب شدد خلال المكالمة مع ميتسوتاكيس على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية الخلافات بين أثينا وأنقرة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الزعيمين بحثا أيضا بعض المسائل الثنائية والإقليمية.

سفن فرنسية يونانية أثناء مناورات بحرية في المتوسط

ترمب واردوغان يبحثان التوتر

وكان ترمب، قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متباينة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه.

وزادت حدة التوتر بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

قطع بحرية تركية

مناورات تركية

قالت وزارة الدفاع التركية إنها ستجري مناورات بحرية شرقي البحر الأبيض المتوسط، تتضمن التدريب على إطلاق النار في الأول والثاني من الشهر المقبل، في حين عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه من التصعيد في المنطقة، ودعا أنقرة وأثينا للحوار.

وحددت قيادة القوات البحرية في أنقرة في نشرة ملاحية إحداثيات منطقة المناورات في البحر، طالبة من جميع السفن الابتعاد عن منطقة المناورات لضمان سلامتها.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صباح اليوم الخميس أن منطقة المناورات تقع جنوب مدينة إسكندرون في محافظة هاتاي (جنوبي تركيا)، مشددا على أن بلاده لن تسمح بأي خطوة تحرمها من حقوقها في المنطقة.

وأكد أكار في تصريحات صحفية اليوم الخميس أنه لا يمكن القبول بمنطق اليونان القائل إن لهم الحق في كل شيء وإقصاء حقوق تركيا.

وفي تعليقه على دعم باريس وأبو ظبي لأثينا، قال إن اليونان نفسها واثقة من أنها لن تصل إلى نتيجة من خلال الاستعانة بفرنسا والإمارات، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان تلحق الضرر بالطرفين، وأن مصر هي الخاسر الأكبر منها.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية أعلنت بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا وإيطاليا وقبرص شرقي البحر المتوسط، اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.