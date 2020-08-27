بعد إحالة 54 مليونا قاطعوا الانتخابات.. مصريون يسخرون ويتخيلون أقوالهم أمام النيابة

وكانت "الهيئة الوطنية للانتخابات" في مصر قررت إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات "مجلس الشيوخ" إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاههم.

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، على معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة 500 جنيه.

وعدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، في حين أن إجمالي أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلغ 8 ملايين و959 ألف صوت بنسبة مشاركة 14.23 في المئة، وفق "الوطنية للانتخابات"، وهذا يعني إحالة حوالي 54 مليون مواطنا مصريا للنيابة العامة.

وشهدت المنصات المصرية تفاعلا واسعا مع القرار حيث دشن مغردون وسم #هتقول_ايه_قصاد_النيابة، ليتصدر الوسوم الأعلى تداولا.

ومن خلاله أكد مغردون عدم واقعية القرار قياسا على نسبة المشاركين في الانتخابات الأخيرة والتي بلغت 14% من إجمالي عدد المواطنين المتاح لهم الاقتراع، وأنها ربما "الإحالة الأكبر للنيابة في تاريخ البشرية".

الامتناع عن التصويت هو تصويت بالسلب لعدم الرضا عن المترشحين وعدم موافقتي علي وجود مجلس للشيوخ لعدم الحاجه له

لذلك اطالب بالإفراج عني فورا من سراي النيابة وبدون أي ضمانات https://t.co/sSR5nHterE — Hesham⭐ (@aboelbanat0) August 26, 2020

وتحت هذا الوسم تخيل مغردون أقوالهم أمام النيابة، وقال أحدهم إن" الامتناع عن التصويت هو تصويت بالسلب لعدم الرضا عن المرشحين، وعدم موافقتي على وجود مجلس للشيوخ لعدم الحاجة له، لذلك أطالب بالإفراج عني فورا من سراي النيابة وبدون أي ضمانات".

اتمني دراسه مثل هذه الاخبار، لو هتخوف الناس تنزل بالغرامة، فيه ناس هتنزل وستصوت تصويت ملهوش اي لازمه بل يودينا بداهية، التعامل مع الناس وحقوقهم السياسيه اي ينزلوا يصوتوا محتاج شرح وحث وتوضيح مش ترهيب وخصوصا لو الناس شعرت انها مجبره والا هتخسر فلوس دا خطر https://t.co/pGQAFvpTdA — Abdel Hamid Ahmed Hamdy (@ahamdyos) August 26, 2020

وتخيل آخر أنه سيتحجج بفيروس كورونا ويقول إنه كان مريضا وخاف من نشر العدوى بين 15 مواطنا الذين أدلوا بأصواتهم.

بيتما رأى مغردون آخرون أن التعامل مع مسألة الحقوق السياسية للمواطنين يحتاج شرحا وحثا وتوضيحا وليس ترهيبا، خاصة وأن الناس لو شعرت أنها مجبرة على التصويت فسوف تصوت بلا وعي وربما يكون في تصويتهم ضرر أكبر من عدمه.

يعني انا هاروح النيابة عشان مروحتش الانتخابات اللي اتفاجأت بيها اصلا وانا رايحة الشغل 😂 — Shaimaa Said (@ahlawya73) August 26, 2020

وشهد تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ (المستحدث في مصر) إقبالًا متواضعًا، واحتفالًا واسعًا في الصحف المحلية يومي 12 و13 من أغسطس/آب الجاري.

ونقلت قنوات فضائية مصرية ومواقع إلكترونية المشهد من أمام لجان الاقتراع في محافظات مختلفة، وقد بدا إقبال الناخبين ضعيفا خصوصًا في ظل الطقس الحار.

اكبر احالة للنيابة في تاريخ مصر الحديث و الله — Zeinobia is at home 🏡 (@Zeinobia) August 26, 2020

وأعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق عليها المصريون، وتسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات بدلًا من أربع، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الذي كان يعرف بـ"الشورى" سابقًا، تقرر إلغاؤه بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة الجنرال السيسي.

اللي راحوا ١٤٪ من اجمالي ٦٣ مليون مواطن يحق ليهم التصويت في الانتخابات، يعني اللي راحوا تقريبا ٩ مليون، هل يا ترى هايقدروا يحيلوا ٥٤ مليون مواطن للنيابة العامة؟ 😂 https://t.co/rLtKCCRirh — #StayHome (@Baher) August 26, 2020

وفي عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، كان مجلس الشورى مخصصًا إلى حد كبير للنخبة وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي -الحاكم آنذاك- والمنحل حاليًّا.

ولا يتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، إذ يختص، وفق ما نُشِر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".

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https://twitter.com/UhDBcDF5p2KGoNu/status/1298909873468571649?ref_src=twsrc%5Etfw

أعتقد إن دى هتكون أكبر تحويل نيابة فى تاريخ البشرية 😀 — إيهاب الزلاقي (@zelaky) August 26, 2020

https://twitter.com/xZdSNqG8xNVLQ8o/status/1298655965823344640?ref_src=twsrc%5Etfw

#هاتقول_إيه_قصاد_النيابة

كنت معزول في البيت عندي كنونا

وخفت علي ال 15 واحد اللي راحوا ينتخبوا ابشه — a7md:a7md (@quickseg1) August 26, 2020