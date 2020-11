باكستان: أمطار غزيرة تتسبب في مصرع وإصابة العشرات (فيديو)

وكان اليوم الخميس ثالث يوم تهطل فيه الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، في حين اضطر السكان لترك منازلهم.

وعملت السلطات المحلية على نقل العائلات النازحة إلى منشآت تعليمية، في حين نفذ الجيش عمليات إنقاذ وإغاثة.

#WATCH : Rains lashed many parts of #Pakistan last week, but #Karachi has been the hardest-hit with footage on Thursday showing entire buildings, bridges and cars submerged as large #NATO containers floated down the streets. || #KarachiRain – Full report: https://t.co/SH2bHPtvfR pic.twitter.com/QaLwicXvRy

وقال كبير مسؤولي الأرصاد الجوية في البلاد، سردار سارفاراز "وفق بياناتنا لم تهطل الأمطار بهذا القدر مطلقًا في شهر أغسطس"، وأضاف أن تلك البيانات تعود إلى عام 1931، أي قبل 16 عامًا من حصول باكستان على استقلالها عن بريطانيا.

Urban flooding in several areas of Karachi as the city battles second day of heavy monsoon rains. If Rain continues for a few more hours, we would actually be needing Pakistan Navy for rescue work. No jokes!

Who is responsible for this??#KarachiRain pic.twitter.com/BkMwVd3pAw

— Muhammad Shoaib (@M_Shoaib08) August 25, 2020