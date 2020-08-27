السراج يقرر تشكيل غرفة لحفظ أمن واستقرار طرابلس وبقية المدن

كما قرر المجلس، في اجتماع عقده برئاسة فائز السراج وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وشهدت طرابلس خلال الأيام الماضية، تظاهرات سلمية تطالب بتحسين الخدمات العامة، لكن "مندسين" أطلقوا النار خلال إحدى هذه الفعاليات، بحسب وزارة الداخلية التي أعلنت فتح تحقيق في الأمر.

وقال مكتب السراج، إن اجتماع المجلس الرئاسي ناقش الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها فورا من جانب مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين، وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأفاد بأن المجلس الرئاسي اتخذ تدابير عاجلة مرتبطة بالملف الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام في المصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، بما يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال المصرف المركزي وغيره من المصارف.

ويسود في ليبيا، منذ الجمعة، وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر.