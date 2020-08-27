ألمانيا: حكم بتعويض معلمة مسلمة لإيقافها عن العمل بسبب الحجاب

وقالت المحكمة إن الحظر الشامل لارتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة العمالية المحلية فيها والتي كانت منحت معلمة مسلمة حوالي 5159 يورو كتعويض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لأنها أوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.

وقررت المحكمة العمالية الاتحادية أن القانون يعد تمييزا ضد المرأة بسبب دينها ويجب تعديل الفقرة الثانية منه لكي تكون متوافقة مع الدستور.

وتحظر الفقرة الثانية على المعلمات في المدارس العامة في برلين ارتداء الحجاب وارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية.

وأفادت المتحدثة باسم المحكمة إن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيا، ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات.

وكان قانون الحياد تسبب مرارا في الجدل داخل تحالف الحكومة في ولاية برلين المكون من الاشتراكيين واليسار والخضر.