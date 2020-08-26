نجل سعد الجبري يتهم السلطات السعودية باعتقال صهره

وقال الجبري في بيان على تويتر إنّ "عضوا جديدا في العائلة يختفي في محاولة واضحة لترويعنا".

وأضاف أنّ صهره سالم المزيني، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن دون أي تهمة، فقط كمحاولة "لابتزاز والدي سعد الجبري".

وأشار إلى أن سلطات الإمارات كانت قد سلمت المزيني إلى السعودية في العام 2017، قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/ كانون الثاني 2018.

وأوضح في البيان أن السلطات السعودية صادرت أملاك المزيني ومنعته من السفر، فيما تعيش زوجته وأولاده في كندا.

Another family member disappeared in a blatant effort of terrorize my family. This time it’s my brother-in-law Salem. We hold the Saudi authorities legally responsible for the safety and well-being of my family members Full statement 👇🏼 pic.twitter.com/QaOd8g9OpP — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 26, 2020

ويتهم الجبري أيضا عملاء تابعين لولي العهد محمد بن سلمان، باختطاف أخويه عمر وسارة، "رهائن" منذ نحو 5 أشهر، للضغط على والدهم بتسليم نفسه للسلطات السعودية.

الواثق من قضيته لا يضطر للابتزاز بمنع أطفال قصر من السفر عام ٢٠١٧ والمساومة بهم، ثم اختطافهم وإخفائهم. ولا يضطر لإرسال فريق اغتيال. لا يوجد ما يبرر ذلك قانونياً ولا شرعياً ولا أخلاقياً. ٢/٣ — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 26, 2020

ومطلع أغسطس/ آب الجاري أعلن خالد الجبري، تقدم والده بدعوى قضائية ضد بن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا عبر إرسال فرقة لقتله على غرار جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر الجبري في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود".

ويعد سعد الجبري أحد أبرز المسؤولين في قطاع الأمن والاستخبارات السعودية في السابق وكان بمثابة أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي تم عزله من ولاية العهد عام 2017.