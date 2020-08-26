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سياسة|السعودية

نجل سعد الجبري يتهم السلطات السعودية باعتقال صهره

سعد الجبري
سعد الجبري
26/8/2020

وقال الجبري في بيان على تويتر إنّ "عضوا جديدا في العائلة يختفي في محاولة واضحة لترويعنا".

وأضاف أنّ صهره سالم المزيني، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن دون أي تهمة، فقط كمحاولة "لابتزاز والدي سعد الجبري".

وأشار إلى أن سلطات الإمارات كانت قد سلمت المزيني إلى السعودية في العام 2017، قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/ كانون الثاني 2018.

وأوضح في البيان أن السلطات السعودية صادرت أملاك المزيني ومنعته من السفر، فيما تعيش زوجته وأولاده في كندا.

ويتهم الجبري أيضا عملاء تابعين لولي العهد محمد بن سلمان، باختطاف أخويه عمر وسارة، "رهائن" منذ نحو 5 أشهر، للضغط على والدهم بتسليم نفسه للسلطات السعودية.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري أعلن خالد الجبري، تقدم والده بدعوى قضائية ضد بن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا عبر إرسال فرقة لقتله على غرار جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

وذكر الجبري في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود".

ويعد سعد الجبري أحد أبرز المسؤولين في قطاع الأمن والاستخبارات السعودية في السابق وكان بمثابة أبرز مساعدي الأمير محمد بن نايف، الذي تم عزله من ولاية العهد عام 2017.

المصدر : الأناضول
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