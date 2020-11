نجل سعد الجبري يتهم السلطات السعودية باعتقال صهره

وقال الجبري في بيان على تويتر إنّ "عضوا جديدا في العائلة يختفي في محاولة واضحة لترويعنا".

وأضاف أنّ صهره سالم المزيني، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن دون أي تهمة، فقط كمحاولة "لابتزاز والدي سعد الجبري".

وأشار إلى أن سلطات الإمارات كانت قد سلمت المزيني إلى السعودية في العام 2017، قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/ كانون الثاني 2018.

وأوضح في البيان أن السلطات السعودية صادرت أملاك المزيني ومنعته من السفر، فيما تعيش زوجته وأولاده في كندا.

Another family member disappeared in a blatant effort of terrorize my family.

This time it’s my brother-in-law Salem.

We hold the Saudi authorities legally responsible for the safety and well-being of my family members

Full statement 👇🏼 pic.twitter.com/QaOd8g9OpP

— Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 26, 2020