مجلة أمريكية تكشف تفاصيل اختطاف ابن سلمان لأمير سعودي

وأفادت المجلة في مقال نشرته، الأربعاء، أن "ابن سلمان" أرسل طائرة خاصة إلى باريس لاختطاف "ابن تركي"، وبدلًا من أن تهبط الطائرة في القاهرة، حيث كان سيلتقي والده كما أُخبر "ابن تركي"، حطت في العاصمة السعودية الرياض، ليختفي أثر الأمير المعارض.

وأكدت المجلة أن فريقا أمنيا تابعا لولي العهد السعودي بقيادة المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، اختطف سلطان بن تركي الثاني، ونقله إلى الرياض.

وفي عام 2003 اختطف سلطان بن تركي من سويسرا واقتيد إلى الرياض، من قبل ابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد، بسبب آرائه المعارضة.

وأمضى بن تركي جزءا من السنوات الـ 11 التالية في سجون المملكة السعودية، ومستشفى عام يتمتع بدرجة عالية من الحماية في الرياض.

Prince Sultan bin Turki II was cut off from the Saudi royal family’s cash flow after criticizing the regime. So he appealed to Prince Mohammed bin Salman for help—and was never seen again. https://t.co/KwnG3z9waD

— VANITY FAIR (@VanityFair) August 25, 2020