"لقّنوه درسا".. أهالي الصعيد يصبون غضبهم على كامل الوزير (فيديو)

فقد قررت الحكومة المصرية إنشاء محطة جديدة في مدينة بشتيل بمحافظة الجيزة، بتكلفة خمسة مليارات جنيه مصري، لتكون بديلا عن محطة قطارات رمسيس التاريخية بهدف تخفيف الزحام عن قلب العاصمة المصرية.

غير أن الكثير من أهالي الصعيد اتهموا وزير النقل بعدم الإلمام الكافي بصعيد مصر واحتياجاته، وقالوا إن ما فعله الوزير من منع الصعايدة دخول رمسيس يعد "عنصرية بغيضة" من جانبه إزاء محافظات الصعيد التي يسكنها أكثر من نصف المصريين.

ولجأ الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء القرار الجديد.

https://twitter.com/vJOJWY01pYlssW7/status/1297078345805508608?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبر الأهالي أن بناء محطة بشتيل الجديدة محاولة لمنع توجههم إلى العاصمة القاهرة، بينما رأى آخرون أنه بدلا من إنشاء محطة قطارات جديدة في بشتيل كان من الأولى صرف هذه المليارات على مشاريع تنموية وخدمية في الصعيد حتى لا يحتاج أهله للتوجه للقاهرة بحثا عن لقمة العيش أو عن علاج.

ومن المعروف أن محافظات الصعيد هي أكثر محافظات مصر معاناة من حيث الفقر والبطالة والافتقار إلى الخدمات الحياتية الأساسية، كما أن غالبية مرتادي هذه القطارات من الفئات محدودة الدخل.

ومن المقرر أن تستقبل المحطة الجديدة القادمين من محافظات الوجه القبلي، وتتوسط بشتيل محطتي رمسيس والجيزة، كما يتم التخطيط أيضا لإنشاء فندق ومركز تجاري بالقرب من المحطة.

ودافع كامل الوزير عن القرار بمداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات قائلا إن "ميدان رمسيس ليس المقصد النهائي لكل أهلنا القادمين من الصعيد، إذ يستقلون وسيلة مواصلات أخرى في الغالب، ولذلك لا فرق بالنسبة لهم في النزول في رمسيس أو بشتيل أو الجيزة".

وأضاف أنه لا ينبغي لأهالي الصعيد أن يستمعوا لأشخاص لهم أهداف مغرضة أو من "يلعبون في دماغهم" على حد قوله، معتبرا أنه لن يفعل هو ولا الحكومة شيئا يضرهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان عدد من نواب البرلمان عن محافظات الصعيد قد تقدموا بطلبات إحاطة،الإثنين، وهو اليوم الأخير من أعمال دور الانعقاد الخامس لبحث هذا الأمر.

الراجل ده جاب من الاخر

الصعايده رجاله

هو ماكفاهوش اخوان وبني علمان

دلوقت بيقسمنا فلاحين وصعايده واسكندرانيه ووووووووو

لا والف لا يا سيسي

اصحي لنفسك شويه

انت مش قدها كده#السيسي_خاين_جيشنا_فين

https://t.co/BAR8p99SkH — 💥اختكم💥سنحيا💥كراما💥 (@sana7iakeraman1) August 24, 2020

وطالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وزير النقل بإعادة النظر في قرار انتهاء قطارات خط الصعيد عند مدينة بشتيل بالجيزة بدلا من محطة مصر بميدان رمسيس.

وقال الغول إن بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة وأهل الوجه القبلى كمواطن من الدرجة الثانية ،وهو نوع من التمييز المرفوض بموجب الدستور والقانون.

من جانبه علق رئيس مجلس النواب على عبد العال مدافعا عن القرار "لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة، عندما كنت في فرنسا كان هناك 8 محطات قطار رئيسية"، وأضاف "ما يحدث الآن ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم، ولا يجب أن نأخذ الأمر بحساسية".

ماقاله وزير النقل كامل الوزير في المؤتمر بما يخص محطة بشتيل تكونً للصعيد ويمنع الصعيد من دخول رمسيس قرار عنصري ويحد علي الكراهيه والخراب بين طوائف الشعب المصري ونحن الصعايده نعترض علي هذا القرار العنصري ولا نتخلي عن حقوقنا مهما كانت الظروف — هراس القناوي 🇪🇬Harras AlQenawy (@HAlqenawy) August 23, 2020

عصابة احتلال مصر العسكرية تسفر عن وجهها العنصري القببح؛ الفريق الوزير امبراطور النقل الفاشل والظالم يمنع الصعايدة من دخول عاصمة اهل مصر — Nader FERGANY (@nfergany) August 25, 2020

الصعايدة اصل مصر واكثريتها وبناة حضارتنا لن يستكينوا بمواجهة من يريدون سلب حقوقهم بعد ان اضاعوا المياه وهي حياتهم — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) August 23, 2020

الجنرال جرب القوة ضد الناس ونجح غرس الخوف في قلوبهم ويحكم بها الان لذلك هو يحاول الان سحق كرامة الصعايدة عبر عنصرية بغيضة لكن باذن الله نهاية سلطته على ايديهم — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) August 25, 2020

منعوا الصعايده تنزل محطه رمسيس حفاظا علي نظافه محطه وقطارات. تحيا العنصريه 🙃😊 — dedi (@andianadolf) August 23, 2020