البث الحي
سياسة|مصر

"لقّنوه درسا".. أهالي الصعيد يصبون غضبهم على كامل الوزير (فيديو)

السيسي رقى كامل الوزير لرتبة فريق في مارس/آذار الماضي
السيسي رقى كامل الوزير لرتبة فريق في مارس/آذار الماضي
26/8/2020

فقد قررت الحكومة المصرية إنشاء محطة جديدة في مدينة بشتيل بمحافظة الجيزة، بتكلفة خمسة مليارات جنيه مصري، لتكون بديلا عن محطة قطارات رمسيس التاريخية بهدف تخفيف الزحام عن قلب العاصمة المصرية.

غير أن الكثير من أهالي الصعيد اتهموا وزير النقل بعدم الإلمام الكافي بصعيد مصر واحتياجاته، وقالوا إن ما فعله الوزير من منع الصعايدة دخول رمسيس يعد "عنصرية بغيضة" من جانبه إزاء محافظات الصعيد التي يسكنها أكثر من نصف المصريين.

ولجأ الكثير منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء القرار الجديد.

https://twitter.com/vJOJWY01pYlssW7/status/1297078345805508608?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبر الأهالي أن بناء محطة بشتيل الجديدة محاولة لمنع توجههم إلى العاصمة القاهرة، بينما رأى آخرون أنه بدلا من إنشاء محطة قطارات جديدة في بشتيل كان من الأولى صرف هذه المليارات على مشاريع تنموية وخدمية في الصعيد حتى لا يحتاج أهله للتوجه للقاهرة بحثا عن لقمة العيش أو عن علاج.

ومن المعروف أن محافظات الصعيد هي أكثر محافظات مصر معاناة من حيث الفقر والبطالة والافتقار إلى الخدمات الحياتية الأساسية، كما أن غالبية مرتادي  هذه القطارات من الفئات محدودة الدخل.    

ومن المقرر أن تستقبل المحطة الجديدة القادمين من محافظات الوجه القبلي، وتتوسط بشتيل محطتي رمسيس والجيزة، كما يتم التخطيط أيضا لإنشاء فندق ومركز تجاري بالقرب من المحطة.

ودافع كامل الوزير عن القرار بمداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات قائلا إن "ميدان رمسيس ليس المقصد النهائي لكل أهلنا القادمين من الصعيد، إذ يستقلون وسيلة مواصلات أخرى في الغالب، ولذلك لا فرق بالنسبة لهم في النزول في رمسيس أو بشتيل أو الجيزة".

وأضاف أنه لا ينبغي لأهالي الصعيد أن يستمعوا لأشخاص لهم أهداف مغرضة أو من "يلعبون في دماغهم" على حد قوله، معتبرا أنه لن يفعل هو ولا الحكومة شيئا يضرهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان عدد من نواب البرلمان عن محافظات الصعيد قد تقدموا بطلبات إحاطة،الإثنين، وهو اليوم الأخير من أعمال دور الانعقاد الخامس لبحث هذا الأمر.

وطالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وزير النقل بإعادة النظر في قرار انتهاء قطارات خط الصعيد عند مدينة بشتيل بالجيزة بدلا من محطة مصر بميدان رمسيس.

وقال الغول إن بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة وأهل الوجه القبلى كمواطن من الدرجة الثانية ،وهو نوع من التمييز المرفوض بموجب الدستور والقانون.

من جانبه علق رئيس مجلس النواب على عبد العال مدافعا عن القرار "لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة، عندما كنت في فرنسا كان هناك 8 محطات قطار رئيسية"، وأضاف "ما يحدث الآن ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم، ولا يجب أن نأخذ الأمر بحساسية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

ماكرون بشأن الرسوم المسيئة: فرنسا لن تغير حقها لأنه يثير صدمة في الخارج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون