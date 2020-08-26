البث الحي
سياسة|السعودية

"كارثة سيدفع ثمنها العرب".. كاتب سعودي يصف قيام دولة فلسطينية (فيديو)

الكاتب السعودي رواف السعين
الكاتب السعودي رواف السعين
26/8/2020

وأوضح الكاتب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر" أن الفلسطينيين وهم بدون دوله أشغلوا الدول العربية، خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنظمات إرهابية ومظاهرات وسب وشتم وتخوين".

وقال" دولة فلسطينية يعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر".

https://twitter.com/rwoafalsoain1/status/1298484565577736193?ref_src=twsrc%5Etfw

ووجه مغردون سؤالاً للكاتب بقولهم" من كتب لك هذا الكلام وأرغمك على نشره، اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

وقال آخرون" العلاقة التي تربطتنا بإخواننا في السعودية علاقة الأخوة العربية والإسلامية..رحم الله الملك فيصل الذي كان مثالاً للشرف والتضحية في سبيل تحرير القدس".

وقال آخرون" في دولة كالسعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية!".

وكتب حساب حمزة أبو سلطان" من كتب لك هذا الكلام وارغمك على نشره اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

وغرّد حساب" فلسطين  والقدس قضية الأمة الإسلامية الأولى والأخيرة.. ودولتنا موقفها واضح وصريح.. أتمنى تراجع نفسك.

وقال الدكتور عيسى واكد" رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفيا أو كاتبا.. هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب الغياب ..القدس مدينة عربية فلسطينية إسلامية.. وكلامه يدل على أنه جاهل لا يفقه شيء".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

ماكرون بشأن الرسوم المسيئة: فرنسا لن تغير حقها لأنه يثير صدمة في الخارج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون