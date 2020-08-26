"كارثة سيدفع ثمنها العرب".. كاتب سعودي يصف قيام دولة فلسطينية (فيديو)

وأوضح الكاتب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر" أن الفلسطينيين وهم بدون دوله أشغلوا الدول العربية، خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنظمات إرهابية ومظاهرات وسب وشتم وتخوين".

وقال" دولة فلسطينية يعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر".

https://twitter.com/rwoafalsoain1/status/1298484565577736193?ref_src=twsrc%5Etfw

ووجه مغردون سؤالاً للكاتب بقولهم" من كتب لك هذا الكلام وأرغمك على نشره، اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

وقال آخرون" العلاقة التي تربطتنا بإخواننا في السعودية علاقة الأخوة العربية والإسلامية..رحم الله الملك فيصل الذي كان مثالاً للشرف والتضحية في سبيل تحرير القدس".

رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفي او كاتب . هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب غياب .القدس مدينه عربية فلسطينيه اسلاميه . وكلامه يدل على انه جاهل لا يفقه شئ . — د. عيسى عباس واكد (@drissawaked) August 26, 2020

وقال آخرون" في دولة كالسعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية!".

وكتب حساب حمزة أبو سلطان" من كتب لك هذا الكلام وارغمك على نشره اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت".

السفيه السعودي "رواف السعين" :

"الأقصى والقدس مجرد كذبة .. والشعب الفلسطيني رعاع" في دولة كـ #السعودية يُسجن فيها المرء وقد يُقتل بسبب تغريدة كتبها، لابد وأن من يتحدثون بكلام كبير كهذا يتلقون دعماً ومباركة رسمية !! pic.twitter.com/m3sOa4EPdy — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 26, 2020

وغرّد حساب" فلسطين والقدس قضية الأمة الإسلامية الأولى والأخيرة.. ودولتنا موقفها واضح وصريح.. أتمنى تراجع نفسك.

وقال الدكتور عيسى واكد" رواف السعين لا يمثل الا نفسه ، وهو ليس صحفيا أو كاتبا.. هو موظف بشركة الكهرباء وتم طي قيده بسبب الغياب ..القدس مدينة عربية فلسطينية إسلامية.. وكلامه يدل على أنه جاهل لا يفقه شيء".