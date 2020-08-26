"قضية الفيرمونت".. هروب بعض المتهمين للخارج فور بدء التحقيق

وذكرت المصادر، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن التحريات جارية للوصول إلى باقي المتهمين، والتأكد من وجودهم داخل البلاد أو هروبهم إلى الخارج، مؤكدة أنه تم تعميم أسماء المتهمين ونشرها في كل الموانئ والمطارات فور صدور قرار النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أمرت، الإثنين، بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود.

وحصل الاعتداء الذي تتداول أخباره في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة عام 2014 -وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس- حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وفقا لما أفادت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المنحدرين من عائلات معروفة، لكن لم يتم التأكد من صدقيتها.

#جريمه_الفيرمونت

Spread the world, Share their names

1. Omar Fares Elkomy

2. Bibo Farid Khamis

3. Ahmed Helmy Toulan

4. Khaled Mahmoud

5. Omar Hussein

6. Omar Hafez pic.twitter.com/3ymTl3Sz1G — 🏳️ (@farahhossamm_) July 30, 2020

وكانت إدارة الفندق قد قالت في الثالث من أغسطس/آب الجاري، إنها على دراية وتتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الاغتصاب، التي ربما تكون قد وقعت في الفندق أثناء حفل خاص عام 2014.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت في الرابع من شهر أغسطس/أب الجاري خطابا من "المجلس القومي للمرأة" (حكومي) مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، بعد تداول تفاصيل جريمة الاغتصاب داخل الفندق بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، حين أقدم شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقع كل منهم باسمه على جسدها وتصويرها بالفيديو، ولم يتم التحقيق حتى الآن في الواقعة.

وتصدر وسم #جريمة_الفيرمونت موقع "تويتر" في مصر لمدة طويلة، تنديدا بالحادث ومطالبة بمحاسبة هؤلاء الشباب، كما تم تداول أسماء وصور المتهمين.

فيما قال آخرون إن تلك الفتاة لم تكن الوحيدة، ولكنهم 6 فتيات على الأقل، وقعوا ضحايا لهؤلاء المتهمين.

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