رصاصة اخترقت رقبته.. مقتل مصري في سطو مسلح بأمريكا

وفي اليوم التالي ألقت السلطات القبض على الأمريكي المتهم بتنفيذ الحادث وفق صحف محلية، ووجهت له تهمتي القتل ومحاولة السرقة.

وكانت كاميرات المراقبة بمتجر "دانيال ماركت" أظهرت دخول المتهم جيروم نايت جونيور، 21 عاما، في الساعة 12:17 من بعد منتصف ليل السبت، ثم إشهاره السلاح وقتل المجني عليه بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله.

This man murdered clerk Maged Ghaly, 49, at Danial Market, 2511 Dickerson Pk, at 12:17 a.m. today in what appears to have been an attempted robbery. Know who this might be? Please call Nashville Crime Stoppers at 615-742-7463. Reward offered. pic.twitter.com/joqv1YYxqu

