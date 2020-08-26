رصاصة اخترقت رقبته.. مقتل مصري في سطو مسلح بأمريكا

وفي اليوم التالي ألقت السلطات القبض على الأمريكي المتهم بتنفيذ الحادث وفق صحف محلية، ووجهت له تهمتي القتل ومحاولة السرقة.

وكانت كاميرات المراقبة بمتجر "دانيال ماركت" أظهرت دخول المتهم جيروم نايت جونيور، 21 عاما، في الساعة 12:17 من بعد منتصف ليل السبت، ثم إشهاره السلاح وقتل المجني عليه بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله.

This man murdered clerk Maged Ghaly, 49, at Danial Market, 2511 Dickerson Pk, at 12:17 a.m. today in what appears to have been an attempted robbery. Know who this might be? Please call Nashville Crime Stoppers at 615-742-7463. Reward offered. pic.twitter.com/joqv1YYxqu — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) August 22, 2020

وعقب وقوع الحادث، نشرت شرطة متروبوليتان ناشفيل، على حسابها الرسمي في تويتر، صور المشتبه به التي سجلتها كاميرا المراقبة، وطلبت المساعدة في الحصول على أي معلومات تفيد في القبض عليه، كما عرضت مكافأة مالية.

وقالت كارين ابنة القتيل، لوسائل إعلام محلية، إن والدها مات في الحال بعد إصابته برصاصة في رقبته.

BREAKING: Jerome Knight Jr., 21, has just been charged with criminal homicide & attempted especially aggravated robbery for this morning's murder of clerk Maged Ghaly, 49, at Danial Market on Dickerson Pk. Knight surrendered to detectives this evening. Bond set at $200,000. https://t.co/wtWF49bXKt pic.twitter.com/WbhqHecvKr — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) August 23, 2020

وبعد نحو 24 ساعة على الحادث، سلّم المتهم نفسه إلى المحققين مساء الأحد ووجّهت له اتهامات بارتكاب جريمة قتل ومحاولة سرقة تحت تهديد السلاح، وجرى حبسه وتحديد كفالة بقيمة 200 ألف دولار.

واشتهِر ماجد غالي، بلقب "مايك" في مدينة ناشفيل الأمريكية، وكان قد انتقل من مصر إلى ولاية تينيسي بحثا عن حياة أفضل لابنته كارين (18 عاما) وأخيها (15 عاما)، وعمل بالمتجر الذي يملكه منذ 5 أعوام، بحسب كارين.

ومن المُقرر تشييع جنازة ماجد غالي في الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء بكنيسة الأنبا بيشوي في مدينة ناشفيل.