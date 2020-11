حريق ضخم يلتهم أحد أكبر مساجد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (فيديو)

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة للحريق الذي شبّ في المسجد الأثري القديم بمدينة ديربان، وأظهرت تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان، فيما هرع المارّة على الطريق وسط صيحات الهلع.

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ، إن الحريق، أحدث أيضا أضرارا في 3 مبان مجاورة تقع في الحي التجاري بوسط المدينة الواقعة على الساحل.

Durban – FIRE at a Mosque on Grey Street in the CBD area pic.twitter.com/iilkePxgex

— Rob Beezy (@TrafficSA) August 24, 2020