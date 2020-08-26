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حريق ضخم يلتهم أحد أكبر مساجد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (فيديو)

حريق في أحد أكبر المساجد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية
حريق في أحد أكبر المساجد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية
26/8/2020

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة للحريق الذي شبّ في المسجد الأثري القديم بمدينة ديربان، وأظهرت تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان، فيما هرع المارّة على الطريق وسط صيحات الهلع.

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ، إن الحريق، أحدث أيضا أضرارا في 3 مبان مجاورة تقع في الحي التجاري بوسط المدينة الواقعة على الساحل.

وأوضح أن عناصر فرق الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين، قبل أن تصل نيرانه إلى قاعة الصلاة الواقعة في الطابق الأرضي من المسجد. 

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق، لكن فيصل سليمان رئيس الشبكة الإسلامية لجنوب أفريقيا (سامنت) رجح أن يكون الحريق قد اندلع نتيجة تماس  كهربائي.

حادث عرضي

ورجح رئيس الشبكة الإسلامية أن يكون الحريق قد اندلع نتيجة تماس  كهربائي في واحدة من الشقق الموجودة فوق المسجد والمخصصة لإقامة العاملين فيه وعائلاتهم، وقال" نظن أن الحريق عرضي وليس جنائيا".

وأجلي جميع العاملين في المسجد وعائلاتهم قبل أن تستعر النيران، الأمر الذي حال دون إصابة أيّ منهم بأذى.

ويُعد المسجد معلما بارزا في ديربان ويستوعب أكثر من 7 آلاف مصلي، وزاره العديد من الشخصيات العامة والشهيرة على مستوى العالم مثل نيلسون مانديلا ونجم الملاكمة محمد على كلاي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + فرانس برس
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