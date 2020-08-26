البث الحي
سياسة

ترمب: الصين ترغب في نجاح بايدن بالانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
26/8/2020

وقال ترمب في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "الإعلام الحكومي الصيني والقادة الصينيون يريدون فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، لو تحقق هذا الأمر، ولن يتحقق، فستمتلك الصين بلادنا".

واعتبر أن فوز بايدن في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم (البورصة)، الذي يحطم أرقامًا قياسية في الوقت الراهن"، في إشارة إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على دعم الصين لمنافسه.

ويتهم ترمب منافسه بايدن بأنه "مؤيد للصين"، في الوقت الذي يوجه فيه رسائل حادة، ويتخذ خطوات صارمة حيال بيجين، التي يرى أنها المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضي في الصين، ومنذئذ أصاب الفيروس 24 مليونًا و219 ألفًا و739 شخصًا في العالم، قضى منهم متأثرًا بإصابته 826 ألفًا و657 مصابًا، في حين تعافى 16 مليونًا و714 ألفًا و540 حالة، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

هاجمت ترمب.. ميشيل أوباما تتصدر منصات التواصل بأمريكا فماذا قالت؟

"جدة تيك توك" تنضم إلى حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترمب: إذا خسرت الانتخابات سأفعل أمورا أخرى

مع اقتراب الانتخابات.. ترمب يتهم غوغل بتخريب حملته في 2016

تحقيق فيدرالي حول دور "سعودي إماراتي" في حملة ترمب الرئاسية

ترمب السادس وبايدن الأول في استطلاع لنوايا التصويت بأمريكا

تقرير: تأثير روسيا على الانتخابات الأمريكية أكثر احترافا مما يعتقد

نجحت توقعاته منذ 1984.. أستاذ تاريخ يتوقع فوز بايدن

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

ماكرون بشأن الرسوم المسيئة: فرنسا لن تغير حقها لأنه يثير صدمة في الخارج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون