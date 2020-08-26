بعد سيطرة قوات سعودية على منفذ شحن.. يمنيون يتهمونها "بالاحتلال" (فيديو)

واستغرب يمنيون من قيام السعودية بتحريك قواتها في محافظة المهرة اليمنية، قائلين: "نلاحظ أنه وفي كل مرة تشتد المعارك في مأرب تقوم السعودية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة المهرة".

شاهد صلف وغطرسة الاحتلال السعودي بمحافظة المهرة اليمنية لحظة اقتحام منفذ شحن الحدودي بثلاث مروحيات وعربات وآليات عسكرية وعشرات الاطقم

في وقت يزحف الحوثي الى مارب تتوسع السعودية بالمهرة

اليس مارب اولى بهذا الحشد وتعز التي تعاني الحصار #المهرة_تعاني_احتلال_سعودي pic.twitter.com/V27iyZBDPb — انيس ANES (@AnisAlye) August 26, 2020

قوات الإحتلال السعودي في المهرة تريد إدخال قوة خاصة بها في منفذ شحن تحت غطاء إدخال جهاز الأشعةولكن القبائل لهم بالمرصاد ، وعلى الجيش والأمن ان يكون إلى جانب الشعب فالتاريخ لا يرحم ،، ولا يوجد أي مبرر لوجود القوات السعودية في المهرة إلا أطماع وتحرش بالجارة الشقيقة سلطنة عُمان! pic.twitter.com/hQBuRLXoa5 — عادل الحسني (@Adelalhasanii) August 26, 2020

ورأى ناشطون أن ما تقوم به السعودية هي معارك جانبية لاحتلال أجزاء أخرى من الأراضي اليمنية، مطالبين بطرد قوات الاحتلال السعودي الإماراتي من منفذ الشحن وغيره من المناطق التي لم تصل إليها قوات الحوثي.

نلاحظ انه وفي كل مرة تشتد المعارك في مارب تقوم السعودية بارسال تعزيزات عسكرية الى محافظة المهرة . فماهي العلاقة بين ما يحدث في مارب وبين ارسال قوات سعودية الى المهرة رغم انه لا ارتباط جغرافي بينهما ؟ انا نفسي اعرف الإجابة !! — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) August 26, 2020

أصبح الأمر واضحا عقب تصريح قائد قوات الاحتلال السعودي الذي يقول أن اقتحام المنفذ جاء بأوامر سعودية عليا.

أما الرئاسة والحكومة المتواجدة في الرياض فأنهم خانعين وخاضعين لأوامر السعودي وباعوا شرفهم منذ أن قدموا سقطرى للسعوديين وقبلهما اليمن والمهرة. #صالح_المهري — صالح المهري – ابن المهرة Salah Almahri (@ibnalmaharh) August 26, 2020

وتمكنت قوات سعودية، الأربعاء، من الوصول إلى "منفذ شحن" شرقي اليمن، بعد منعها قبل أيام من مسلحين مناهضين للتواجد العسكري السعودي في محافظة المهرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول محلي، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن القوات السعودية ترافقها أخرى يمنية وصلت منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان.

وبحسب المسؤول رافقت القوات أكثر من 20 عربة ومدرعة عسكرية تحت غطاء من المروحيات العسكرية، لتوصيل جهاز الأشعة الخاص بكشف عمليات التهريب.

وأوضح أن القوات السعودية عادت إلى مدينة الغيضة عاصمة المهرة، بعد أن سلمت الجهاز إلى إدارة الجمارك في المنفذ الذي تسيطر عليه قوات حكومية.

وأشار المسؤول إلى وقوع انفجار غامض رافق عملية الوصول على بعد 10 كيلومترات من المنفذ دون وقوع إصابات، مشيرا أن لجنة تحقيق ستصل لمعرفة ملابسات الانفجار.

ومنع مسلحون رافضون للتواجد السعودي في المهرة تلك القوات الأسبوع الماضي من الوصول إلى المنفذ، وأجبروها على التوقف في معسكر بمديرية "حات" بعد تحركها من الغيضة.

ودفعت السعودية منذ نهاية 2017، بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية إلى محافظة المهرة في إطار ما قالت إنه تعزيز لجهود الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب.

وإثر ذلك تشكلت حركة تطلق على نفسها لجنة احتجاج أبناء المهرة السلمي، تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد وجود القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بأنه "احتلال".

اليمن تحت الاحتلال السعودي الاماراتي ويجب مقاومتهم بكل السبل..لا نريد احتلال ولا وصاية من أحد .. الشعب اليمني والاحزاب يجب ان تنسى الخلافات قبل أن يقع الفأس في الرأس#المهرة_تعاني_احتلال_سعودي — ندوى الافندي (@NaD0a2O2O) August 26, 2020