بسورة الفاتحة.. والد ضحية الشرطة الأمريكية يبدأ حديثه للصحفيين (فيديو)

وأصيب المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جاكوب بليْك بالشلل النصفي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة قبل أيام في كينوشا في ولاية ويسكونسكن.

وأظهر مقطع فيديو، والد الشاب الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك" الذي أطلقت عليه الشرطة 7 رصاصات، وهو يبدأ حديثه بقراءة سورة الفاتحة ليل الثلاثاء حسب التوقيت المحلي، عمّا أصاب ولده وهو يُشكك في نزاهة التحقيقات.

“They shot my son seven times, seven times. Like he didn’t matter, but my son matters,” Jacob Blake’s father says. Blake’s attorney confirmed that Blake is paralyzed from the waist down after being shot by Kenosha police. https://t.co/rpOW888B4T pic.twitter.com/DSJg8kt7y3

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) August 25, 2020