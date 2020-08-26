بسورة الفاتحة.. والد ضحية الشرطة الأمريكية يبدأ حديثه للصحفيين (فيديو)

وأصيب المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جاكوب بليْك بالشلل النصفي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة قبل أيام في كينوشا في ولاية ويسكونسكن.

وأظهر مقطع فيديو، والد الشاب الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك" الذي أطلقت عليه الشرطة 7 رصاصات، وهو يبدأ حديثه بقراءة سورة الفاتحة ليل الثلاثاء حسب التوقيت المحلي، عمّا أصاب ولده وهو يُشكك في نزاهة التحقيقات.

“They shot my son seven times, seven times. Like he didn’t matter, but my son matters,” Jacob Blake’s father says. Blake’s attorney confirmed that Blake is paralyzed from the waist down after being shot by Kenosha police. https://t.co/rpOW888B4T pic.twitter.com/DSJg8kt7y3 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) August 25, 2020

وبدا والد بليك محاولاً التماسك أمام الكاميرات وشكر كل من حضروا لإظهار الدعم له ولابنه، وبدأ حديثه بقراءة سورة الفاتحة مُعقباً "لقد أطلقوا الرصاص على ابني، 7 رصاصات وكأنهم لا يهتمون بإطلاقها، لكن ابني يهتم، إنه إنسان وحياته مهمة".

وحين سُئل والد بليك"عن مدى ثقته في الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطات المعنية عبّر الوالد عن عدم ثقته فيها قائلاً "ليس لدي أي ثقة في أي شخص أبيض".

The father of #JacobBlake reciting Al Fatiha. Powerful. May Allah give him a full recovery. pic.twitter.com/f8p1NIOylL — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) August 25, 2020

إطلاق الرصاص من الخلف

وأطلقت الشرطة الأمريكية النار على بليك في ظهره عدة مرات في كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد أمام أبنائه الثلاثة، حسبما قال محامي عائلته.

وقد أعلنت شرطة المدينة عن توقيف الضباط المتهمين وتحويلهم للتحقيق.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بليك وهو يسير باتجاه جانب السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره.

وأمكن سماع دوي أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتح بليك- الذي كان أعزل- باب السيارة.

وأثار الحادث الغضب وأطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون.

حادثة إطلاق الرصاص على بليك أثارت ردود فعل غاضبة

يأتي ذلك في ظل احتجاجات مستمرة منذ مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" منذ أواخر مايو الماضي على يد الشرطة الأمريكية وتصاعد الخطاب المناهض للعنصرية في أمريكا.

ونُقل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عاما إلى المستشفى بعد إطلاق النار في وقت متأخر الأحد، ولم يٌعرف سبب استخدام رجال الشرطة للقوة الفتاكة، كما لم يتضح ما إذا كان أحد الشرطيين أو كلاهما أطلق النار.