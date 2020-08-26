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سياسة|الولايات المتحدة

بسورة الفاتحة.. والد ضحية الشرطة الأمريكية يبدأ حديثه للصحفيين (فيديو)

والد الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جيكوب فليك
والد الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جيكوب فليك
26/8/2020

وأصيب المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جاكوب بليْك بالشلل النصفي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة قبل أيام في كينوشا في ولاية ويسكونسكن.

وأظهر مقطع فيديو، والد الشاب الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك" الذي أطلقت عليه الشرطة 7 رصاصات، وهو يبدأ حديثه بقراءة سورة  الفاتحة ليل الثلاثاء حسب التوقيت المحلي، عمّا أصاب ولده وهو يُشكك في نزاهة التحقيقات.

وبدا والد بليك محاولاً التماسك أمام الكاميرات وشكر كل من حضروا لإظهار الدعم له ولابنه، وبدأ حديثه بقراءة سورة الفاتحة مُعقباً "لقد أطلقوا الرصاص على ابني، 7 رصاصات وكأنهم لا يهتمون بإطلاقها، لكن ابني يهتم، إنه إنسان وحياته مهمة".

وحين سُئل والد بليك"عن مدى ثقته في الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطات المعنية عبّر الوالد عن عدم ثقته فيها قائلاً "ليس لدي أي ثقة في أي شخص أبيض".

إطلاق الرصاص من الخلف

وأطلقت الشرطة الأمريكية النار على بليك في ظهره عدة مرات في كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد أمام أبنائه الثلاثة، حسبما قال محامي عائلته.

 وقد أعلنت شرطة المدينة عن توقيف الضباط المتهمين وتحويلهم للتحقيق.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بليك وهو يسير باتجاه جانب السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره.
وأمكن سماع دوي أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتح بليك- الذي كان أعزل- باب السيارة.

وأثار الحادث الغضب وأطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون.

حادثة إطلاق الرصاص على بليك أثارت ردود فعل غاضبة

 

يأتي ذلك في ظل احتجاجات مستمرة منذ مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" منذ أواخر مايو الماضي على يد الشرطة الأمريكية وتصاعد الخطاب المناهض للعنصرية في أمريكا.

ونُقل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عاما إلى المستشفى بعد إطلاق النار في وقت متأخر الأحد، ولم يٌعرف سبب استخدام رجال الشرطة للقوة الفتاكة، كما لم يتضح ما إذا كان أحد الشرطيين أو كلاهما أطلق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + رويترز
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