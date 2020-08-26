اليونان تعتزم توسيع مياهها الإقليمية من ناحية الغرب

وأضاف رئيس الوزراء المحافظ أن مشروع قانون بهذا الخصوص سيُقدم إلى البرلمان قريبا جدا.

وقال للنواب خلال نقاش بشأن ما إذا كان البرلمان سيوافق على اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة على الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا "ستوسع اليونان مياهها الإقليمية الغربية إلى 12 ميلا بحريا من ستة".

ووقع البلدان على اتفاق الحدود البحرية في يونيو/ حزيران وهو اتفاق يؤسس منطقة اقتصادية خالصة بينهما ويحل مشاكل عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويناقش البرلمان اليوناني أيضا اتفاقا بحريا منفصلا مع مصر ومن المتوقع أن يصوت النواب على الاتفاقين غدا الخميس.

وتحذر تركيا من أن تحركا مماثلا من قبل أثينا على الطرف الآخر لليونان، أي ناحية الشرق، سيعتبر "ذريعة حرب". والبلدان على خلاف يتعلق بالمدى الذي يصل إليه الجرف القاري لكل منهما وحدودهما البحرية.

وأمس الثلاثاء، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان من مغبة الإقدام على أي خطوات خاطئة في شرق المتوسط.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال تشاووش أوغلو: "إذا اتخذت (اليونان) خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.