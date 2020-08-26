الولايات المتحدة تتهم مجموعة إسرائيلية بالتلاعب بأسعار الأدوية

وأوضحت الوزارة في بيان أن شركة "تيفا" والعديد من الشركات "اتفقت على تحديد الأسعار والتلاعب باستدراجات العروض وتوزيع زبائن فيما بينها للعديد من الأدوية النوعية" بما في ذلك دواء "برافاستاتين" الذي ينظم الكوليسترول.

وقالت الوزارة إن المرضى دفعوا في المجموع 350 مليون دولار أكثر مما كان يجب أن يدفعوه.

ورفضت "تيفا" الاتهامات وقالت إنها "تشعر بخيبة أمل لاختيار الحكومة المضي قدما في هذه المحاكمة".

وقالت الشركة في بيان إن الجهود المبذولة لإيجاد حل لم تحرز أي تقدم لأن "وزارة العدل أظهرت عدم استعدادها للنظر في بدائل لن تكون لها آثار كبيرة على تيفا والشركاء الذين يعتمدون على الشركة بما في ذلك المرضى الذين يستفيدون من أدويتنا".

ودفعت خمس شركات مرتبطة بالقضية غرامات باهظة لتجنب الملاحقة القضائية.

ووافقت شركة "ساندوز" التابعة لمجموعة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتيس" على دفع 195 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وكذلك وافقت الشركة الأمريكية التابعة للمجموعة الإسرائيلية "تارو" للأدوية على دفع 205.7 ملايين دولار في يلوليو/تموز.

ومن بين الشركات الأخرى "أبوتكس" التي وافقت على دفع غرامة تبلغ 24.1 مليون دولار في مايو/أيار وشركة "غلينمارك" التي وجهت اتهامات إليها من قبل هيئة محلفين كبرى في يوليو/تموز.

واتهمت السلطات الأمريكية شركة "تيفا" التي باعت أدوية بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، في وقت سابق من هذا الشهر بتضخيم سعر عقار "كوباكسون" للتصلب المتعدد للمرضى في برنامج "مديكير" الذي تديره الحكومة.