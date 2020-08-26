إسرائيل: تركيا أعطت جوازات سفر لأعضاء في حماس

وبعد أيام من اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسؤولين من حماس، قال القائم بالأعمال الإسرائيلي في تركيا روي جلعاد إن إسرائيل أبلغت أنقرة بالفعل العام الماضي بأن حماس تمارس "نشاطا له علاقة بالإرهاب" في إسطنبول لكن تركيا لم تتحرك.

ووقع خلاف مرير بين إسرائيل وتركيا في السنوات القليلة الماضية رغم الروابط التجارية بينهما وتبادلتا طرد السفراء عام 2018. ويهاجم أردوغان احتلال إسرائيل للضفة الغربية مرارا وكذلك معاملتها للفلسطينيين.

وحسبما نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، قال جلعاد إن إسرائيل لديها ما يثبت أن تركيا تمد أعضاء في حماس بجوازات سفر وبطاقات هوية.

وأضاف جلعاد "البعض في طريقه (للحصول على الوثائق) والبعض الآخر حصل عليها بالفعل، لكننا نتحدث عن حوالي 12".

وتابع: "لدينا بالفعل وثيقة سنقدم للحكومة نسخة منها". وأردف قائلا "بالنظر إلى آخر تجربة عندما قدمنا ملفا له أساس قوي للحكومة… ولم نتلق ردا، يجب أن أقول إنني لا آمل كثيرا في أن يحدث شيء هذه المرة".

واستضاف أردوغان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ومسؤولين آخرين في إسطنبول يوم السبت، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مما أثار اعتراضات من جانب واشنطن التي تقول إن أحد هؤلاء كان له دور في هجمات إرهابية وعمليات خطف. وقالت أنقرة إنها ترفض الانتقادات الأمريكية، معتبرة إياها بأنها "تجاوز للحدود".

وقال جلعاد إن أعضاء حماس الذين حصلوا على وثائق تركية "يمولون ويدبرون أعمالا إرهابية انطلاقا من إسطنبول"، وهو ما نفته تركيا في السابق. وذكر أن كثيرا منهم جاؤوا إلى تركيا بموجب اتفاق تركي إسرائيلي عام 2011 على مبادلة جندي إسرائيلي مخطوف بأكثر من ألف أسير.

وتقول تركيا إن حماس حركة سياسية مشروعة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية.

وقال جلعاد إن التوتر الحالي يجعل من المستبعد أن يكون هناك أي تعاون على الاستفادة من احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تتباين فيها مواقف تركيا واليونان وقبرص بخصوص الأحقية في الموارد البحرية.

وأضاف أن إسرائيل لن تتخلى عن التحالفات الاستراتيجية التي أقامتها مع دول أخرى على مدى السنوات العشر الأخيرة حتى إذا تحسنت العلاقات مع تركيا. وقال "لن تتخلى إسرائيل عن اليونان أو قبرص أو مصر".