أردوغان: لن نتنازل عن حقوقنا في البحار الثلاثة.. وتدريبات عسكرية أوربية بشرق المتوسط

يأتي ذلك بينما أعلنت فيه أثينا أن تدريبات عسكرية تشارك فيها اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستنطلق اليوم وتستمر حتى الجمعة في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

وقال أردوغان، خلال خطاب بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفال بمعركة انتصر فيها العثمانيون على البيزنطيين عام 1071، إن تركيا مصممة على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في البحر المتوسط وبحر إيجه والبحر الأسود.

وأضاف "نريد أن يدرك الجميع أن تركيا لم تعد دولة يختبر صبرها وحزمها وإمكاناتها وشجاعتها بعد اليوم… تركيا لا تطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير، ولن تتهاون مع من يستهدف أراضيها وسيادتها".

وشدد أردوغان على أن بلاده لن تقدم أي تنازل في الدفاع عن مصالحها في شرق المتوسط، داعيًا اليونان إلى تجنب ارتكاب أي خطأ "يمكن أن يؤدي إلى خرابها".

سفينة التنقيب التركية عروج ريس (الأناضول)

ومنذ العاشر من الشهر الجاري، أرسلت تركيا سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية للتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط، مما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنا حربية في المنطقة.

كما أعلن أردوغان الجمعة الماضية عن تحقيق أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي لبلده في البحر الأسود.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اليونان يجب أن تتخلى عن "نهجها المُبالِغ" بوضع الشروط المسبقة لبدء حوار بشأن خلاف على مناطق غنية بموارد الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة، أن تركيا تتوقع من الاتحاد الأوربي أن يعمل وسيطا "نزيها وموضوعيا". وقد زار وزير الخارجية الألماني أمس اليونان وتركيا لدفع البلدين للتحاور من أجل ترسيم حدودهما البحرية.

بينما قال ماس إن "نافذة الحوار المباشر بين اليونان وتركيا يجب أن تكون مفتوحة الآن على وسعها وألا تغلق"، محذرًا من أن "الوضع الحالي في شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، أي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

(الأناضول)

في المقابل، قالت وزارة الدفاع اليونانية إن اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من اليوم الأربعاء إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت اليونانية وفي قبرص.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن "التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين..)".

وأمس، قالت وزارة الدفاع التركية، إنها ستجري "تدريبات عسكرية انتقالية" في جنوب جزيرة كريت.

ووصفت وسائل إعلام تركية هذه التدريبات بأنها "ردّ" على الإشعار البحري (نافتكس) الذي أصدرته أثينا يوم الأحد الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على مناطق بحرية في المتوسط متنازع عليها، خصوصا بعدما أبرمت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، لترسيم الحدود البحرية، ثم توقيع اليونان ومصر اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية.