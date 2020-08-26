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سياسة|مصر

أبو الاقتصاد المصري.. حفيدة طلعت حرب تعيش تحت خط الفقر (فيديو)

أوضحت ليلى أن المعاش الذي تحصل عليه لا يكفي احتياجاتها الأساسية
أوضحت ليلى أن المعاش الذي تحصل عليه لا يكفي احتياجاتها الأساسية
26/8/2020

وعرض الإعلامي طارق علّام لقاء له مع سيدة مسنة تبلغ من العمر 81 عاما اسمها "ليلى أحمد طلعت حرب" وتقول إنها حفيدة طلعت حرب باشا، كما أبرز بطاقتها الشخصية بالفيديو.

وقالت السيدة ليلى إنها تعيش في منزل سيدة أخرى في منطقة بولاق وتعاني من ضيق العيش.

وأوضحت ليلى أن المعاش الذي تحصل عليه لا يكفي احتياجاتها الأساسية وتريد دخلا إضافيا.

وأكدت أنها حفيدة طلعت باشا حرب مؤسس ورائد الاقتصاد الوطني، لكنها لم تره إلا في الصور.

من جهته طالب الإعلامي المصري بالتحقق من انتساب هذه السيدة للاقتصادي الكبير طلعت حرب من عدمه، وتقديم أوجه الدعم الممكنة لها لمساعدتها نظرًا لكونها امرأة مسنة وتعيش لدى سيدة أخرى.

وطلعت حرب هو مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له، ويُعد أحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر ولقب بـ "أبو الاقتصاد المصري". 

عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية وساهم في تأسيس بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسم مصر مثل: شركة مصر، للغزل والنسيج، ومصر للطيران، ومصر للتأمين، ومصر للمناجم والمحاجر ومصر لصناعة وتكرير البترول، ومصر للسياحة، واستديو مصر وغيرها.

شارك في ثورة 1919 وبدأت بعدها تتبلور فكرة بنك وطني للمصريين للتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي، وساهم في إنشاء "شركة التعاون المالي" بهدف الإقراض المالي للمصريين، ومع انتشار دعوته، التف حوله الكثيرون ونجحوا في تأسيس  بنك مصر عام 1920.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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