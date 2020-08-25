نتنياهو: وفد أمني يتوجه إلى أبوظبي الأسبوع القادم مع كوشنر

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو أن رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات سيترأس الوفد "الإثنين المقبل إلى أبوظبي من أجل دفع التطبيع بين إسرائيل والإمارات قدما".

بالفيديو: إعلاني عن مغادرة بعثة إسرائيلية رسمية أولى إلى #الإمارات الاثنين المقبل للعمل على دفع السلام والتطبيع بين البلدين قدما. pic.twitter.com/4Hnb4zqbxe — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 25, 2020

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب وصهره، سيكون على رأس وفد أمريكي يرافق مسؤولين إسرائيليين إلى الإمارات في أول رحلة تجارية بين البلدين، لتوسيع التزام واشنطن بالوساطة في تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.

وإلى جانب كوشنر، سيتكون الوفد الأمريكي من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والممثل الخاص المنتهية ولايته لإيران برايان هوك والممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، أن الوفد الأمريكي سيتوقف أولا في إسرائيل لعقد اجتماعات، وبعد ذلك سيرافق الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات.

وقالت قناة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أول مكالمة هاتفية مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي.

وقال بيان لغانتس، إنه تحدث مع الوزير الإماراتي عن "الحاجة لدفع اتفاق التطبيع الذي يؤسس بما في ذلك للعلاقات الأمنية بين البلدين".

وأبلغ غانتس البواردي أنه يتطلع للقائه في إسرائيل أو في الإمارات في أسرع وقت ممكن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن المسؤولين أعربا خلال الاتصال "عن تطلعهما لتعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة".

اتصال هاتفي بين البواردي و وزير الدفاع الإسرائيلي.#وام pic.twitter.com/QF0ldk4xhT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 25, 2020

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، نشرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في 18 من الشهر الجاري، أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.