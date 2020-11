مصر: تنديد بحكم السجن 15 عاما على بهي الدين حسن

وقال المركز على موقعه الرسمي "حكم اليوم (الثلاثاء) صدر عن دائرة إرهاب واستند إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل إدانة".

وبين الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بحسب المركز، "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون".

ونقل المركز رد حسن تعليقا على الحكم الصادر بحقه قائلا "الكفاح لتحقيق استقلال القضاء هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم للهدف نفسه".

وأضاف "أحث القضاة على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها بدون قضاء مستقل".

كما دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في بيان الثلاثاء.

Once again, the Egyptian authorities have confirmed their ruthless intolerance of critical views and freedom of expression. Bahey el-Din Hassan is one of the founding members of #Egypt’s human rights movement, and this sentence is a mockery of justice.https://t.co/YbM2VATFYC

— amnestypress (@amnestypress) August 25, 2020