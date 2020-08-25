شاهد: إعلامي تونسي يمزق صورة محمد بن زايد ونتنياهو على الهواء

ووجه الإعلامي التونسي محمد وليد الجوادي كلمات قوية إلى محمد بن زايد قائلا "يا بن زايد أنت طبّعت مع الكيان الصهيوني ووضعت شعبك في خندق الخائنين والخيانات، بل إنك خنت الأمة العربية كلها وأنت الآن لا تمثل شيء".

#شاهد | إعلامي تونسي يمزّق صورة

نتنياهو وبن زايد على الهواء رفضًا لاتفاق العار بين الامارات والاحتلال#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/GVDgx3ZXLo — رواسي فلسطين (@RawasiPal20) August 24, 2020

وقال الجوادي في مستهل حلقته إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كان متوقعا إن لم يكن قائما أصلا وحان وقت الإعلان عنه الآن مع التغيرات السياسية القائمة في الدول العربية والشرق الأوسط.

ويرى الجوادي أن الاتفاق انقلاب واضح وصريح على الحق الفلسطيني وإضرار بالغ بمصالحه وتخلٍ عنه وعن نضاله الوطني وغدر به، وينضم إلى غيره من اتفاقات التطبيع السابقة مثل كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، فهي كلها اتفاقيات خيانة "حللت الحرام ودعمت المنكر وفرطت في الثوابت الفلسطينية".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وسط رفض فلسطيني واسع.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وأصبحت الإمارات ثالثة دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

ولم ترحب بالاتفاقية من الدول العربية سوى مصر والأردن والبحرين، التي اعتبرتها "خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة".