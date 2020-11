بومبيو في السودان.. وقوى الحرية والتغيير: التطبيع ليس من مهام حكومة حمدوك

وسيبحث بومبيو في الخرطوم ملف التطبيع مع تل أبيب، بينما شددت قوى "الحرية والتغيير" في السودان على أن التطبيع ليس من مهام الفترة الانتقالية.

وكتب بومبيو على تويتر بعد مغادرته إسرائيل صباح اليوم متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوإلى الخرطوم و دخل في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فور وصوله، واستقل سيارته من الطائرة مباشرة للقاء رئيس الوزراء السوداني بمقر المجلس.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه أجرى محادثات "مباشرة وشفافة" مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك على تويتر أن المحادثة تناولت دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين. وقال "أتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة" في السودان.

وزيارة المسؤول الأمريكي الرفيع، جزء من جولة إقليمية يقوم بها بعدما اتفقت إسرائيل والإمارات هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة، وتأتي في وقت تدعو فيه إسرائيل والولايات المتحدة المزيد من الدول العربية لاتخاذ نفس الخطوة.

ويلتقي بومبيو رئيس مجلس السيادة الحاكم خلال توقفه القصير في الخرطوم لمناقشة الدعم الأمريكي للحكومة التي يقودها المدنيون "وتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل" وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020