بشرى سارة من منظمة الصحة بشأن فيروس كورونا في أفريقيا

وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو "يبدو أننا بلغنا ذروة الوباء وعدد الإصابات الجديدة اليومية حالياً يتجه إلى الانخفاض".

لكن هذه الوتيرة لا تشمل كل الدول، مثل ناميبيا التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة.

وسجلت إفريقيا رسمياً 1.2 مليون إصابة بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي من أقل قارات العالم تضرراً.

وتسجل جنوب أفريقيا وحدها نصف عدد الإصابات في القارة وهي الخامسة عالمياً من حيث حصيلة الإصابات.

وخلال اجتماع الثلاثاء، حذر وزير الصحة الجنوب أفريقي وزيلي مخيزي من احتمال ظهور موجة ثانية.

وأشار إلى أن "خوفنا الأساسي أن هذه ليست إلا الموجة الأولى وأن موجة ثانية ستأتي. لقد عبرنا الذروة، لكن إذا شاهدتم ما يحصل في إسبانيا، الإصابات ترتفع بعد فترة طويلة من الهدوء".

وأشادت مويتي بالقادة الأفارقة لاتخاذهم "قرارات شديدة الصعوبة وشجاعة" بفرض العزل.

لكنها نبهت إلى أن الوضع لا يزال "خطيراً"، مضيفةً أنه "كلما فتحت دول اقتصادها، باتت اليقظة المتزايدة ضرورية أكثر".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على أهمية تعزيز البنى التحتية الطبية في إفريقيا، مذكرا بالمخاوف من أن يؤدي الفيروس إلى انهيار الأنظمة الصحية الضعيفة أصلاً في القارة.

وأكد في رسالة بثت خلال الاجتماع "علمنا كوفيد-19 بأن نظاماً صحياً متيناً هو مسألة أمن قومي ومسألة بقاء".

وعالميا، أصاب فيروس كورونا، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 23 مليونا و955 ألف شخص، توفى منهم ما يزيد عن 820 ألفا، وتعافى قرابة 16 مليونا و473 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.