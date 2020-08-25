السودان: الحكومة تطالب أمريكا برفع اسمها من قائمة الإرهاب.. وتؤكد: لا نملك تفويضا للتطبيع

وأضاف في -تصريحات خاصة للجزيرة مباشر- أن الولايات المتحدة باتت على قناعة بعدم دعم السودان للإرهاب، مشيرا إلى أنه لم يتبقِ سوى تسوية ملف التعويضات لضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما في مايو/ أيار الماضي، يقضي بأن يدفع السودان تعويضات تأديبية لبعض من ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998.

وقتل في الهجومين، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف.

وواجه السودان الاتهام بإمداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني.

ويتعلق حكم المحكمة برعايا الولايات المتحدة وموظفي السفارتين ومتعاقدين بهما.

وتابع فيصل، أن الإدارة الأمريكية مهتمة بإنجاح التجربة الديمقراطية في السودان كي تمثل نموذجا لدول المنطقة والإقليم.

وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كشف المتحدث باسم الحكومة السودانية، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال، وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لانتخابات حرة".

وأضاف صالح أن "الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".

وحول المفاوضات الجارية حول سد النهضة قال فيصل إن السودان وإثيوبيا، اتفقا على الوصول بمفاوضات سد النهضة إلى صيغة "الجميع رابحون".

وأكد فيصل أن الجانبان يسعيان إلى "بذل كل جهد ممكن للوصول إلى نهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحون معها، وتجعل من سد النهضة أداة للتكامل الأقليمي بين الدول المتشاطئة".

البرهان يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

وفي وقت سابق، الثلاثاء، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعرب البرهان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالعاصمة السودانية الخرطوم عن سعادته بـ"التقدم" الذي تشهده العلاقات بين السودان والولايات المتحدة".

كما أعرب عن سعادته بدعم الولايات المتحدة لثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.

واعتبر دعم واشنطن للفترة الانتقالية (بدأت قبل أشهر، عقب الإطاحة بالبشير) يسرع عملية التحول الديمقراطي بالبلاد.

من جانبه، أعرب بومبيو عن سعادته بزيارة الخرطوم، واصفا إياها بـ"المهمة"، وأن الولايات المتحدة تقف مع السودان في كافة القضايا واندماجه في المحيط الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل بومبيو، الخرطوم قادما من تل أبيب، كأول وزير خارجية أمريكي يزورها منذ 2005، وذلك عبر أول رحلة جوية مباشرة، بين إسرائيل والسودان.

ولا يُقيم السودان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه سمح في مارس/ آذار الماضي للطائرات الإسرائيلية، بالتحليق في مجاله الجوي، ولكن لم يسمح لطائرات قادمة من إسرائيل بالهبوط على أرضها.

وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن التقى البرهان، في فبراير/ شباط الماضي، خلال زيارة إلى أوغندا.

لكن البيان الخاص بلقاء البرهان وبومبيو، لم يتطرق إلى ملف التطبيع.