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سياسة|مصر

اختُطف وعمره 6 أشهر.. شاب مصري يعود إلى أهله بعد 21 عاما (فيديو)

استطاع إيهاب من خلال نشر صور له وهو طفل صغير الوصول إلى أهله
استطاع إيهاب من خلال نشر صور له وهو طفل صغير الوصول إلى أهله
25/8/2020

وعلى إثر خلافات مع أسرته التي تكفلت به، قرر إيهاب البحث عن أبيه وأمه الحقيقيين فلجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر تدوينة ذكر فيها معلومات بشأن المكان الذي عثر فيه عليه قبل عشرين عامًا وقال إنه يسعى للوصول إلى أبيه وأمه.

وأضاف أنه تخرج من كلية التمريض وكان ضمن الأوائل على دفعته، كما ضمّن في تدوينته صورا له وهو طفل صغير بالإضافة إلى رقم هاتفه حتى يسهل الوصول إليه.

وروى إيهاب قصته كاملة في اتصال هاتفي على إحدى القنوت المصرية وقال إنه من خلال الصور التي نشرها استطاعت إحدى الفتيات التعرف عليه، واتصلت به وقالت إنها متأكدة من أنها شقيقته الكبرى. 

وبعد لقائهما اكتشفا التشابه الكبير في الملامح بينهما، وقالت له الفتاة إنه ينبغي التأكد من الأمر قبل إخبار الوالدة لأن في ذلك خطرًا على صحتها حيث تعاني من أمراض كثيرة ولا تقدر على التحرك.

وأكدت له الفتاة أنها اتصلت بالأب وهو مقيم حاليا في السعودية، لكنه سيحضر إلى مصر لعمل تحليل المادة الوراثية (DNA) للتأكد من نسب الشاب لهذه الأسرة.

وعن قصة اختطافه روت الفتاة أن الأم كانت ذاهبة لتطعيم ابنها الصغير عندما وقفت سيارة ملاكي أمامها، وتم تخديرها لتفيق بعدها وتكتشف اختطاف صغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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