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سياسة

"أمي أكبر من كل الجامعة".. طالب يخلع زي التخرج بعد منع والدته من صعود المنصة (فيديو)

25/8/2020

ووثق مقطع مصور،  أحد الخريجين في احتفالات التخرج بالجامعة، الإسلامية بغزة، أقدم على السير مع والدته للذهاب للتكريم، لكن الجهات المنظمة طالبتها بالرجوع.

وجاءت ردة فعل الخريج سريعة، ليخلع ثوب التخرج غاضبًا ويأخذها من يدها إلى المنصة، واحتضن الخريج والدته على المنصة، وهتف" الأم أكبر من كلّ الجامعة".

ولاقى الموقف تفاعلاً واسعاً وتأييداً لموقف الشاب الذي وصفوه بـ"النبيل مع والدته لحفظه وتقديره لها".

ويأتي الموقف،في اليوم الأول لاحتفالات التخرج لدى الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، التي ضمت طلبة الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

 الالتزام بالبروتوكول  

وقال مغردون، إنه مع مراعاة البروتوكول، يجب أن يتم النظر إلى مثل هذه المواقف باعتبارات أخرى بعيدا عن جمود النظام المعمول به في مثل هذه الحفلات.

وقال وسام يحيى"حتى لو أخطأ المتفوق بعدم الالتزام بالبروتوكول المعمول به بالمهرجان، كان الأحرى  على رجل الأمن أو البروتوكول التعامل بما تدرب عليه بدورات البروتوكول في فن التعامل. مبارك للطالب ووالدته ووجب إخضاع الموظف لدورة تأديبية بفن التعامل وسرعة البديهة والتصرف السليم".

وكتبت حساب هدى محمد" يسعد البطن يلي شالك … ويسلم أيد الأبو يلي رباك.. هو ما عمل اشي خطأ نهائيا .. أمو لما طلعت ما نقص من حق الجامعة أشي.. والأصح انو الأم هي يلي بتستحق التكريم والتتويج".

وكتب أيمن عبد السلام" أي نعم هناك بروتوكول ونظام في احتفالات التخرج، لكن التدقيق على مسألة كهذه من قبل النظام، وكسر خاطر الأم عيب، الشاب طلع أسد، الله يحفظه، فالأم قبل شيء وبعد كل شيء، وأنتم لا تعلمون ماذا تقدم الأم الغزيّة لأبنائها ليدرسوا في الجامعة، التربية والتعليم في مشهد تراجيدي يدعو للفخر".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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