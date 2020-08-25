أردوغان ينشر مقطع فيديو بمناسبة انتصار معركة "ملاذكرد".. ما القصة؟

جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ949 للنصر في معركة ملاذكرد التي جرت بين الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية.

وشكر أردوغان في مقطع الفيديو، السلطان ألب أرسلان وجميع زملائه الذين شاركوا في تلك الملحمة الكبيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو مشاهد لسفينتي البحث والتنقيب أوروتش رئيس والفاتح، إلى جانب الطائرة المسيرة أقنجي.

كما قام أردوغان بزيارة إلى المقبرة السلجوقية في قضاء أهلاط بولاية بتليس جنوب شرق البلاد.

وتعد المقبرة السلجوقية، أكبر مقبرة تركية إسلامية في العالم على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي.

ورافق أردوغان في زيارته إلى المقبرة، عقيلته أمينة أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

الرئيس أوردغان يزور المقبرة السلجوقية في أهلاطhttps://t.co/2s8hM3DM5r pic.twitter.com/VzdM0e5zo4 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 25, 2020

ولدى وصوله إلى المقبرة، قوبل أردوغان بهتافات ترحيبية من قِبل المواطنين المحتشدين أمام مدخل المقبرة.

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، حيث تمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان، من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في هذه المعركة، فتح الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.