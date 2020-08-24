نتنياهو يعبر عن تأثره بطفلة إماراتية تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي

وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر: "تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصاً يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي".

كما أعرب عن تأثره "حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في الإمارات"، متسائلاً: "من كان يصدق أن شئياً من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق".

تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي. كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في الإمارات. من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق. pic.twitter.com/gg3SPHxscC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 24, 2020

وأعاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر تغريدة نتنياهو.

رئيس الوزراء نتنياهو: تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي 🇮🇱 وإلى جانبه العلم الإماراتي 🇦🇪. كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في #الإمارات. من كان يصدق أن شيئا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت اصدق! pic.twitter.com/LkUfz1HFBr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 24, 2020

وعلق نشطاء بقولهم: "لست وحدك من تأثر.. حوالي مليار مسلم أيضاً تأثروا بما رأيت. أيضاً تأثرنا (وأنت لم تتأثر) بمشاهد لأطفال فلسطين وغزة المحروقين بقنابل النابالم، وتأثرنا برؤية مدارس ومشافي ومنازل الفلسطينيين المهدمة".

🗨 السيد نتنياهو _ جميل ان تتأثر _ وتكون مؤثراً

وتحقق السلام الشامل العادل مع العرب .

وهناك اطفال فلسطين _ ينتظرون منك تحقيق السلام _كن شجاعاً سيد نتينياهو 🚩#فلسطين_المحتلة_اسرائيل_المحتل#السلام_يصنعه_الشجعان https://t.co/9FW2YPURXQ — ibrahim binhussein (@i_binhussein) August 24, 2020

لست وحدك من تاثر،، اعتقد ان حوالي مليار مسلم ايضا تاثروا بما رأيت. ايضا تاثرنا (وانت لم تتاثر) بمشاهد لاطفال فلسطين وغزة المحروقين بقنابل النابالم، وتاثرنا برؤية مدارس ومشافي و منازل الفلسطينيين المهدمة. #ضد_التطبيع #الأردن #فلسطين_قضيتي https://t.co/MbA8N1IgfX — Hosam Gharaibeh (@hosamgharaibeh) August 24, 2020

الصهاينة مستغربين مما يحدث!!

تتحقق أحلامهم دون مقابل!! https://t.co/I4Ru4XzzfG — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) August 24, 2020

وأضاف معلقون: "اطمئن ستبقى إسرائيل عدو العرب الأول مهما تلونت وحاولت أن تغير من جلدها، فالثعابين تغير جلودها مع كل مرحلة، ولكنها تبقى ثعابين سامة وبنفس درجة سميتها".

تطمن ستبقى اسرائيل عدو العرب الاول مهما تلونت وحاولت ان تغير من جلدها

فالثعابين تغير جلودهامع كل مرحله ولكنها تبقى ثعابين سامه وبنفس درجة سميتها

قدتكون الظروف السياسيه تغير تعاملات الدول ولكنهالاتغيرمافي قلوب شعوبها

ومن تأصلت عداوته على مرالدهورلايمكن ازاحتهابسهوله https://t.co/jY6onbOM3s — شاعي المرزوقي (@shaee_e) August 24, 2020

ونشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لأطفال إماراتيين وهم يرتدون العلم الإسرائيلي، ما أثار جدلا كبيرا على تويتر.

وقال: "ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين".

ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام… صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين@kaisos1987 pic.twitter.com/Mvu9LstI8S — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2020

وعلق نشطاء: "مسخ متعمد للقيم والمبادئ وسلخ للهوية والمعتقد، ليس مجرد تطبيع سياسي بين حكومتين بل تزاوج وتوئمة".

وأضاف معلقون: "ليس للسقوط قاع"، مردفين: "وكنا نظن أن إسرائيل من احتلت فلسطين لا العكس".

طيب أعمل بيها واحترم مشاعرنا وأوقف ضم اي اراضي تاني لحد ما نتفاوض على احتلته إسرائيل من ٦٧ لو أنت بجد عايز سلام حقيقي. https://t.co/KJr5YeMzOB — عماد قاعود (@mqawd701) August 24, 2020