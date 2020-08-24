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نتنياهو يعبر عن تأثره بطفلة إماراتية تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي

24/8/2020

وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر: "تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصاً يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي".

كما أعرب عن تأثره "حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في الإمارات"، متسائلاً: "من كان يصدق أن شئياً من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق".

وأعاد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر تغريدة نتنياهو.

وعلق نشطاء بقولهم: "لست وحدك من تأثر.. حوالي مليار مسلم أيضاً تأثروا بما رأيت. أيضاً تأثرنا (وأنت لم تتأثر) بمشاهد لأطفال فلسطين وغزة المحروقين بقنابل النابالم، وتأثرنا برؤية مدارس ومشافي ومنازل الفلسطينيين المهدمة".

وأضاف معلقون: "اطمئن ستبقى إسرائيل عدو العرب الأول مهما تلونت وحاولت أن تغير من جلدها، فالثعابين تغير جلودها مع كل مرحلة، ولكنها تبقى ثعابين سامة وبنفس درجة سميتها".

ونشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لأطفال إماراتيين وهم يرتدون العلم الإسرائيلي، ما أثار جدلا كبيرا على تويتر.

وقال: "ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين".

وعلق نشطاء: "مسخ متعمد للقيم والمبادئ وسلخ للهوية والمعتقد، ليس مجرد تطبيع سياسي بين حكومتين بل تزاوج وتوئمة".

وأضاف معلقون: "ليس للسقوط قاع"، مردفين: "وكنا نظن أن إسرائيل من احتلت فلسطين لا العكس".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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